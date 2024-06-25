晶華、福容品牌都有 觀光署首推60家平日住宿優惠方案

疫後旅遊潮爆發，但民眾頻抱怨「國旅住宿貴」，觀光署今表示，已邀請旅宿業者提供平日住宿優惠方案，並於台灣旅宿網設置「住宿優惠（優宿）專區」，目前有1000多個優惠方案，近期也與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案，包含晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅、福容大飯店的全新品牌福容徠旅等，優惠最長持續至明年5月。

觀光署說，隨著疫後全球旅客住宿習慣改變，旅宿業朝向多元化、分眾市場發展，包含休閒度假、商務、小資平價等不同服務內容，許多國內知名連鎖品牌推出不同市場定位的子品牌。

觀光署表示，為協助紓緩國旅集中假日，及鼓勵民眾平日出遊，與地方政府合作，首批共推60家，共同鼓勵旅宿業者提供平日住宿優惠方案，包含晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅、福容大飯店的全新品牌福容徠旅、萬豪酒店集團的台中豐邑Moxy酒店、福華大飯店、遠東香格里拉、承億文旅等。