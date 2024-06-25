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晶華、福容品牌都有 觀光署首推60家平日住宿優惠方案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署邀請旅宿業者提供平日住宿優惠方案，並於台灣旅宿網設置「住宿優惠（優宿）專區」，目前已有超過1000個優惠方案。本報資料照片
觀光署邀請旅宿業者提供平日住宿優惠方案，並於台灣旅宿網設置「住宿優惠（優宿）專區」，目前已有超過1000個優惠方案。本報資料照片

疫後旅遊潮爆發，但民眾頻抱怨「國旅住宿貴」，觀光署今表示，已邀請旅宿業者提供平日住宿優惠方案，並於台灣旅宿網設置「住宿優惠（優宿）專區」，目前有1000多個優惠方案，近期也與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案，包含晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅、福容大飯店的全新品牌福容徠旅等，優惠最長持續至明年5月。

觀光署說，隨著疫後全球旅客住宿習慣改變，旅宿業朝向多元化、分眾市場發展，包含休閒度假、商務、小資平價等不同服務內容，許多國內知名連鎖品牌推出不同市場定位的子品牌。

觀光署表示，為協助紓緩國旅集中假日，及鼓勵民眾平日出遊，與地方政府合作，首批共推60家，共同鼓勵旅宿業者提供平日住宿優惠方案，包含晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅、福容大飯店的全新品牌福容徠旅、萬豪酒店集團的台中豐邑Moxy酒店、福華大飯店、遠東香格里拉、承億文旅等。

旅宿網的「優宿專區」除了一般住宿優惠外，近期也搭配各地活動所推出的優惠旅宿資訊，觀光署說，如觀光署6至9月的仲夏節活動「觀光暑・樂遊趣」、國旅卡住宿優惠、台北市政府舉辦的「2025雙北世界壯年運動會」，以及協助振興花蓮震後觀光的「花蓮縣6至9月限定住房優惠」等，後續也會推出各縣市優質旅宿推薦名單。

觀光署與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案。圖／觀光署提供
觀光署與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案。圖／觀光署提供
觀光署與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案。圖／觀光署提供
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觀光署與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案。圖／觀光署提供
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觀光署與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案。圖／觀光署提供
觀光署與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案。圖／觀光署提供
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