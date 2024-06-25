百元吃米其林名廚料理！跨界搭Nespresso清爽冰咖啡打造最強早午餐

一般台式早餐店賣的咖啡大多難以讓人留下記憶點，膠囊咖啡品牌Nespresso為了打破此印象，為民眾帶來足以支撐一整天的活力與戰鬥力，宣布攜手名廚挑戰早晨第一餐！首波由主打歐陸餐飲的「香色」主廚邱一中，與屢獲台灣米其林指南推薦的日系雞肉串燒專門店「鳥苑」主廚湯仲鴻，與台北最懂玩企劃的「好初早餐」，以及台北碳烤吐司品牌「真芳」2家早餐店潮牌聯手合作，用一杯咖啡與一份早餐的時間，享受充滿驚喜能量的早晨時光。

精通各式歐陸烹調技法的「香色」主廚邱一中，精選宜蘭豪野鴨的鴨腿肉，以肉夾饃的概念為靈感初衷，創作出「油封鴨腿潛艇堡」，特意使用手工醋漬的洋蔥絲與青龍辣椒圈，搭配酸白菜，做出有層次且明亮的酸度，提升風味之外也開胃，醬料的部分使用了自製的蘋果辣醬與二荊條辣醬，讓油封鴨腿堡除了油脂感、清爽的酸度外還有一絲絲甜辣感，甦醒了沉寂一晚的味蕾。為了與擁有強烈味覺風格的鴨腿堡相稱，邱一中選擇了Nespresso的義式經典拉杰若Leggero，「它擁有烘烤穀物的香氣與柔和的可可香調，製作成冰美式後，與油封鴨腿堡搭配十分完美。」聯名套餐售價180元，即日起至7月28日於好初早餐台北敦南店及板橋二二店限量推出。

屢獲台灣米其林指南推薦的日式雞肉串燒店「鳥苑」，主廚湯仲鴻這次與真芳合作，特別以脆皮多汁的炸雞為主角，搭配真芳炭火直烤的柔白吐司，製作出「靈魂香料炸雞吐司」，美味關鍵就在驚心調配的醃製醬料，將事先浸過糖鹽水的雞肉再透過優格軟化肉質，以醬料浸醃6小時，反覆沾滿混合了各式辛香料的麵包粉後，放入高溫油炸，炸出來的雞排外皮酥脆、切開後肉汁四溢，搭配真芳著名的碳烤吐司一起吃，爽快又滿足。湯仲鴻表示，這款炸雞吐司的靈感來源其實是從他喝到Nespresso義式經典溫和咖啡Finezzo時萌發，因此特別調配了柚子美乃滋來呼應咖啡裡的柑橘香氣。聯名套餐售價180元，將於7月24日至9月7日於真芳圓山店、民生店限量推出。