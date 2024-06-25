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台灣虎航冬季開賣機票1299元起 今天上午10時全員搶票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航冬季航班開賣，第一波促銷活動，單程機票未稅價1299元起。本報資料照片
台灣虎航冬季航班開賣，第一波促銷活動，單程機票未稅價1299元起。本報資料照片

台灣虎航冬季航班開賣啦！第一波促銷活動，單程機票未稅價1299元起，昨天為「尊榮虎（tigerprime）優先購票，今天、明天指定航線開賣，旅遊期間自今年10月27日至2025年3月29日。今天上午10時開放一般民眾購票，銷售至明晚11時59分。

台灣虎航表示，今天上午10時開賣航線部分，飛日本：台北-茨城1699元起、台北／高雄-成田1799元起、台北-羽田1799元起、台北／高雄-名古屋1799元起、台北-小松1799元起、台北-新潟1999元起。飛韓國：台北-仁川1299元起、台北-釜山1299元起、台北-濟州1499元起、高雄-金浦1299元起。飛泰國：台北-普吉島2699元起。飛越南：台北／高雄-峴港1599元起。以上票價皆為單程未稅。

明天上午10時開賣航線部分，飛日本：台北／高雄-沖繩1599元起、台北-岡山1699元起、台北-大阪1799元起、台北／高雄-福岡1799元起、台北-佐賀1799元起、台北-仙台2099元起、台北-花卷2099元起、台北-札幌2599元起、台北-函館2599元起、台北-旭川2599元起。以上票價皆為單程未稅。

台灣虎航冬季航班日本航線促銷價位。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航冬季航班日本航線促銷價位。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航冬季航班韓國、泰國、越南航線促銷價位。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航冬季航班韓國、泰國、越南航線促銷價位。圖／取自台灣虎航官網

台灣虎航 日本 航線

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