台灣虎航冬季開賣機票1299元起 今天上午10時全員搶票

台灣虎航冬季航班開賣啦！第一波促銷活動，單程機票未稅價1299元起，昨天為「尊榮虎（tigerprime）優先購票，今天、明天指定航線開賣，旅遊期間自今年10月27日至2025年3月29日。今天上午10時開放一般民眾購票，銷售至明晚11時59分。

台灣虎航表示，今天上午10時開賣航線部分，飛日本：台北-茨城1699元起、台北／高雄-成田1799元起、台北-羽田1799元起、台北／高雄-名古屋1799元起、台北-小松1799元起、台北-新潟1999元起。飛韓國：台北-仁川1299元起、台北-釜山1299元起、台北-濟州1499元起、高雄-金浦1299元起。飛泰國：台北-普吉島2699元起。飛越南：台北／高雄-峴港1599元起。以上票價皆為單程未稅。