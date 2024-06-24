韓流退潮中？文化部長李遠推破浪計畫「台流要起來了」

文化部長李遠秀出南韓前文化部長李滄東在筆記本上的簽名，兩人都身兼作家與電影編劇。2003年，李滄東成為南韓第一個當上文化觀光部長的電影人，雖只任職十六個月，李滄東帶領文化部製作「創意韓國」和「藝術之力」報告，其所帶動的文化政策改革，被公認是奠定韓流吹向世界的基礎。李遠在二○一一年的金馬獎遇到李滄東，「我想告訴他，我也當上了文化部長。」李遠認為，如今也是台流起飛的關鍵時刻，他決定把這本有李滄東簽名的筆記本，當成他上任文化部長後的筆記本，時時惕勵自己。

上任滿月，李遠今天舉行媒體茶敘，暢談從作家變身文化部長的心路歷程，「我把每一天都當作第一天，也把每天當作最後一天。」身為台灣電影新浪潮推手之一的他，觀察到今年暑假將有八部國片上演，包括楊雅喆的「破浪男女」、徐漢強的「鬼才之道」、符昌鋒的「我父英風」、曾寶儀監製、集結十位年輕導演的的「愛情城事」，橫跨愛情、鬼片、喜劇、紀錄片等，再加上之後陳玉勳、鍾孟宏導演的作品也要上映，「所有台灣中生代導演的最好作品，都在今年開始陸續完成」，他認為這是一個訊號：「象徵國片要起飛了」。他決定先在暑假推「乘風破浪計畫」，用文化幣等協助「破浪男女」這八部國片。

2000年，李遠擔任台視節目部經理。他拍了「逆女」、「流氓教授」等叫好叫座的戲劇，但還是被老闆嫌貴，要他到南韓買剛起飛的韓片。當時台灣拍一集電視劇80萬，買韓片只要20萬。李遠買了「玻璃鞋」、「商道」等，幫電視台賺了好幾千萬，卻非常不服氣，「1980年代我做電影的時候，國片走上國際，韓國人是來跟我們取經的。」

多年後回看電視台「買韓劇」的選擇，李遠覺得「從此台灣的電視電影就被耽誤了20年左右。」他打開電視一看，8點全部在播韓劇，韓劇從20萬、30萬越來越高，「台灣整個被侵略了。」這幾年也有南韓文化人告訴他，「真正幫助韓流的是台灣，非常感謝台灣」，因為韓流起飛前後，「台灣電視台全部買韓劇」。

2008年魏德聖的「海角七號」賣了七億之後，國片曾有三、四年的榮景，但又掉到谷底。李遠分析，那時台灣政黨輪替政治版圖鬆動，台灣民眾「想要選擇自己想看的電影」，給了國片復興的契機，但整體電影投資環境並不穩定。直到五年前，文策院成立，政府投資(國發基金)、政府補助(黑潮、輔導金)和民間資金一一到位，台灣影視產業的投資環境逐漸成熟，中生代導演才能拿到足夠的資金安心孵成熟的作品。

去年李滄東被金馬獎邀請來台灣，曾表示韓國商業模式已經到了巔峰，認為韓流正在衰退中。「我覺得應該輪到我們台流。」李遠回憶，2011年他和李滄東一起當評審時，李滄東認為台灣可以拍「賽德克巴萊」，「韓國做不到」，台灣電影拍歷史、社會都比南韓厲害。韓國電影商業化之後，李滄東反而看到台灣電影的機會。李遠上任文化部長後，也看到了台流起飛的機會。

「韓流在退潮的同時，台流就要起來了。」李遠認為，被耽誤了20年的台灣影視產業，包括電影、戲劇、影集等，都在這幾年開始復甦，他認為是民間力量和政府挹注都日間成熟穩固的緣故。看到台流起飛的契機，他決定先在暑假推「乘風破浪計畫」，用文化幣等協助「破浪男女」這八部國片。

國發基金文創投資100億元額度，即將於今年用罄，文化部正向國發基金爭取匡列第二個100億元。李遠表示，他上任後親自拜會國發會主委，目前已針對國發基金達成共識，未來專案及投資金額超過一定數額案件申請投資，經文策院投資審議會通過後，需再經過文化部投資管理會審議。但也因此將可爭取到更大筆資金投資拍電影戲劇等，政府民間一起打造台流。