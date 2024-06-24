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台灣吹「波波草」風潮 遊客追到后里成打卡熱點

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
后里中社花市輪種大面積「波波草」，成為遊客打卡熱點。記者陳秋雲/攝影
后里中社花市輪種大面積「波波草」，成為遊客打卡熱點。記者陳秋雲/攝影

台灣吹起「波波草」風潮，波波草屬藜科地膚屬植物，外型圓滾滾惹人愛，台中市后里中社花市種植大片「波波草」做為地膚，入眼鮮綠，盛夏溽暑讓遊客覺得清涼療癒，成為打卡熱點。

中社花市場長陳月香說，花蓮地震餘震不斷，觀光業大受影響，東南亞遊客到台中的散客居多，對波波草情有獨鍾。

夏季是台灣花卉的淡季，中社花市的花園有荷花、向日葵花、紫色鼠尾草、狼尾草外，正夯的綠色「波波草」及別具特色的「 紅色波波草 」最受歡迎。

陳月香說，中社花市今年種約2400株「波波草」，觀賞期可持續至10月；紅色的火球花原本花期短暫，僅約1周，但中社栽培場利用冷藏抑制，輪番種植，花期可延長到7月中旬。

陳月香說，「波波草」地膚草，即是日本俗稱的「掃帚草」，中社花市今年引進不同品種種植，期待冬天從褐色轉變為紅色，屆時民眾可看到大片紅色的掃帚草。

陳月香說，隨著國境開放，目前遊客數量約恢復到疫情前，不過受花蓮地震影響，5月份許多團客取消前往花東，轉往其他縣市國旅，受到餘震不斷影響，許多外國團客紛取消來台遊程，目前以東南亞的散客居多。

后里中社花市的「紅色波波草」，花期延到七月中旬。記者陳秋雲/攝影
后里中社花市的「紅色波波草」，花期延到七月中旬。記者陳秋雲/攝影

地震 花蓮 餘震

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