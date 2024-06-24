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買6送3！Mister Donut「皮卡丘、伊布、精靈球」變瑪芬

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
可可香蕉歐菲香。圖／Mister Donut提供
可可香蕉歐菲香。圖／Mister Donut提供

繼今年5月推出皮卡丘甜甜圈、伊布甜甜圈、精靈球波堤等聯名甜甜圈之後，Mister Donut自6月25日起，將再推出「皮卡丘瑪芬」、「伊布瑪芬」、「精靈球瑪芬」等第二波聯名甜點，另外還有4款以香蕉為主題的甜甜圈同步登場。為慶祝新品上市，限時可享「買5送2」、「買6送3」等不同優惠方案。

本次Mister Donut所出的3款聯名甜點中，均都使用透過顏色與食材的組合，呼應寶可夢角色的特徵，並且搭配專屬包裝。「皮卡丘瑪芬」以檸檬風味瑪芬為基底，並於鮮奶油擠上黃色檸檬卡士達，對應皮卡丘的可愛形象，每顆55元。「伊布瑪芬」於可可風味瑪芬擠上榛果鮮奶油，再搭配可可脆片，甜而不膩，每顆55元。至於「精靈球瑪芬」則於草莓風味瑪芬擠上櫻桃鮮奶油，最後以紅櫻桃點綴，呈現精靈球色系，每顆55元。

同步新登場的「美味蕉點」系列，「香蕉波堤」將波堤搭配香蕉可可沾醬，帶出香蕉的甜香，每顆42元。「香蕉巧克力波堤」則將巧克力波堤夾入可可鮮奶油，再裹上香蕉可可沾醬，每顆48元。另外還有香蕉造型的「香蕉歐菲香」、「可可香蕉歐菲香」等場，各為45、48元。

為慶祝新品登場，6月25日至6月30日期間，凡購買指定產品，就可享「買5送2」或「買6送3」的優惠，另外即日起至6月30日期間，購買愛文芒果冰沙或蜂蜜檸檬飲，則可享買1送1。

皮卡丘瑪芬。圖／Mister Donut提供
皮卡丘瑪芬。圖／Mister Donut提供
伊布瑪芬。圖／Mister Donut提供
伊布瑪芬。圖／Mister Donut提供
精靈球瑪芬。圖／Mister Donut提供
精靈球瑪芬。圖／Mister Donut提供
香蕉巧克力波堤。圖／Mister Donut提供
香蕉巧克力波堤。圖／Mister Donut提供

可可 甜點 香蕉

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