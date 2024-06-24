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超呆萌吊飾必入手！家樂福「貓福珊迪」13款旅行、露營商品119元起加價購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影

今年橫掃各大通路的熱門聯名IP，非日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」莫屬，超級呆萌的貓咪圖樣，尤其受到小朋友喜愛。而這次家樂福也引進貓福珊迪旅行露營系列，共有13款旅行、露營、日用、療癒商品，即日起至7月2日「味旅義大利」活動期間同步推出，會員消費不限金額即可加價購，各款均限量販售，喜愛療癒貓咪的民眾千萬別錯過，趕快帶著貓福珊迪一起去旅行。

看準國內外旅遊風潮，特別推出可以收納放在行李箱內的摺疊行李袋，加價購599元；3入不同尺寸的行李整理袋組合，加價購599元；一到飯店展開勾起來就能方便拿取的盥洗包，加價購299元；還有超Q不同顏色4入方便分裝的旅行填充瓶，加價購299元。

喜歡露營、野餐享受大自然的氛圍的民眾，不可錯過2門2窗彈跳帳，加價購1,499元；為露營增添氛圍的露營掛布，加價購299元；日常購物、去公園玩都能用的野餐籃，加價購399元。

出門背著、拿著可愛度立刻飆升的印花後背包，2款不同顏色，加價購599元；任何場合百搭好用的托特包同樣有2款，加價購178元；晴天雨天都適用的摺疊傘，加價購178元。另外，放在辦公室、房間，或是隨著帶著走的吊飾，當然也不能錯過，掛包包最可愛的吊飾，加價購119元；12吋填充玩偶，加價購279元；2款不同圖案的抱枕，加價購179元。

家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。圖／家樂福提供
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。圖／家樂福提供
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
店內另有販售「mofusand貓福珊迪」同系列行李箱。記者黃筱晴／攝影
店內另有販售「mofusand貓福珊迪」同系列行李箱。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福引進貓福珊迪旅行露營系列商品，即日起至7月2日，會員消費不限金額即可加價購。記者黃筱晴／攝影

行李箱 貓咪 露營

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