SOGO年中慶有感促銷 周年慶規格回饋解鎖

百貨年中慶可說是上半年期末考，經過去年上半年市場大爆發成長，以及出國潮帶來影響，今年上半年百貨市場難免有點悶，為了激勵消費動力，年中慶壓軸上場的SOGO台北店帶來更優於去年同期的回饋陣容，加上國際精品新品到貨，復興館三大精品門神更享消費滿3萬元送1,200元電子抵用券，不少周年慶優惠規格在這回紛紛解鎖。同時，忠孝館12樓活動會館也在年中慶同步推出韓國展，逛街同時補給韓式美味。

SOGO台北店年中慶6月25日起至7月7日登場，全館包括化妝品、香氛、服飾、鞋、童裝、內衣、休閒運動、家用寢具及藝品推出滿5,000元送300元電子抵用券，家電、珠寶、黃金消費滿1萬元送500元電子抵用券，另外還有各樓層、業種特定加碼，層層回饋，平均可達12%回饋。

忠孝館化妝品除了滿5,000元送300元，再限量加碼單日單櫃消費滿5,000元送200元、滿1萬2千元送600元、滿3萬元送1,200元電子商品券，相當於5,000元送500元達10%回饋優於過往年中慶。夏天更是防曬、美白高需求，首度推出購買美白防曬單筆滿1,000元，再加送100點HAPPY GO點數。8樓家電3C區也在年中慶迎來全新改裝Reopen獻上特別回饋，8樓、9樓當日累積滿3萬元可再獲得1,000至3,500元電子商品券，祭出直逼周年慶規格，正逢夏季奧運盛事，夏日抗暑節能冷氣、冰箱、大尺寸電視、視聽設備需求紛紛出動。

復興館去年啟動3.0三階段升級計畫後，繼4、5樓改裝帶來女裝新客，創造品牌共買效應，接著3樓輕奢精品區引進多家精品女鞋新櫃，包括Giuseppe Zanotti、Christian Louboutin、Manolo Blahnik等打造精品女鞋專區。另外，以薄紗、蕾絲、珍珠、蓬鬆的蛋糕裙為招牌設計的Simone Rocha也於近期新進駐，接下來還有美國紐約時裝品牌Thom Browne將於7月上旬開幕。復興館各大精品早秋新品搶先到位，搭配年中慶國際精品滿2萬送1,000元電子抵用券，三大頂級精品更有滿3萬元送1,200元電子抵用券的4%回饋，優惠力道與周年慶相同，趁年中慶回饋購入當季新品最是划算。