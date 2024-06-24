「淚之女王」金智媛抵台 牛仔褲配白背心 包包要價18萬

因演出熱播韓劇「淚之女王」而爆紅的南韓女星金智媛，今（6月24）日中午抵台，準備參加25日DIOR在台北新光三越Diamond Towers二館的專賣店開幕活動。

在熱情粉絲簇擁下，金智媛親切地與現場等待多時的媒體與民眾打招呼。她也相當「盡職」地以一身DIOR亮相，簡單的上衣牛仔褲，直筒剪裁的苦行與尖頭的黑色七面高跟鞋拉長腿部線條，都是來自DIOR的經典單品，搭配舒適保暖的Dior海軍藍初剪羊毛與棉質毛呢外套，手上拎的則是Dior最新的Lady D-Lite白色棉布黑色Paris All Over圖案刺繡提包，中型款的尺寸剛好襯托亞洲女性嬌小的身形，高雅品味讓人想起「女王」在劇中的貴氣造型。