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「淚之女王」金智媛抵台 牛仔褲配白背心 包包要價18萬

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金智媛稍早抵達桃園國際機場，將出席明（25）日Dior鑽石塔新店開幕。圖／桃園機場記者聯誼會提供
金智媛稍早抵達桃園國際機場，將出席明（25）日Dior鑽石塔新店開幕。圖／桃園機場記者聯誼會提供

因演出熱播韓劇「淚之女王」而爆紅的南韓女星金智媛，今（6月24）日中午抵台，準備參加25日DIOR在台北新光三越Diamond Towers二館的專賣店開幕活動。

在熱情粉絲簇擁下，金智媛親切地與現場等待多時的媒體與民眾打招呼。她也相當「盡職」地以一身DIOR亮相，簡單的上衣牛仔褲，直筒剪裁的苦行與尖頭的黑色七面高跟鞋拉長腿部線條，都是來自DIOR的經典單品，搭配舒適保暖的Dior海軍藍初剪羊毛與棉質毛呢外套，手上拎的則是Dior最新的Lady D-Lite白色棉布黑色Paris All Over圖案刺繡提包，中型款的尺寸剛好襯托亞洲女性嬌小的身形，高雅品味讓人想起「女王」在劇中的貴氣造型。

DIOR台北新光三越Diamond Towers二館的專賣店開幕活動將於6月25日傍晚舉辦，屆時DIOR全球品牌代言人、亞洲天王周杰倫也將現身。

Dior 8直筒剪裁水洗丹寧褲，39,000元。圖／翻攝自DIOR官網
Dior 8直筒剪裁水洗丹寧褲，39,000元。圖／翻攝自DIOR官網
Dior Lady D-Lite 白色棉布黑色Paris All Over刺繡中型提包，18萬元。圖／翻攝自DIOR官網
Dior Lady D-Lite 白色棉布黑色Paris All Over刺繡中型提包，18萬元。圖／翻攝自DIOR官網
金智媛稍早抵達桃園國際機場，將出席明（25）日Dior鑽石塔新店開幕。圖／桃園機場記者聯誼會提供
金智媛稍早抵達桃園國際機場，將出席明（25）日Dior鑽石塔新店開幕。圖／桃園機場記者聯誼會提供
金智媛稍早抵達桃園國際機場，將出席明（25）日Dior鑽石塔新店開幕。圖／桃園機場記者聯誼會提供
金智媛稍早抵達桃園國際機場，將出席明（25）日Dior鑽石塔新店開幕。圖／桃園機場記者聯誼會提供
Dior海軍藍初剪羊毛與棉質毛呢外套，12萬5,000元。圖／翻攝自DIOR官網
Dior海軍藍初剪羊毛與棉質毛呢外套，12萬5,000元。圖／翻攝自DIOR官網
Dior蜜蜂刺繡背心，31,000元。圖／翻攝自DIOR官網
Dior蜜蜂刺繡背心，31,000元。圖／翻攝自DIOR官網
Dior Tribales黑色漆面小牛皮高跟鞋，43,000元。圖／翻攝自DIOR官網
Dior Tribales黑色漆面小牛皮高跟鞋，43,000元。圖／翻攝自DIOR官網
南韓女星金智媛稍早抵達桃園國際機場。圖／桃園機場記者聯誼會提供、翻攝自DIOR官網
南韓女星金智媛稍早抵達桃園國際機場。圖／桃園機場記者聯誼會提供、翻攝自DIOR官網

Dior 淚之女王 黑色

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