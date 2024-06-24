快訊

權值股回檔、台積電跌30元收940元 台股重挫439點收22,813點

國家警報響了！12縣市大雨特報 3縣市大雷雨、1區山區暴雨

男子遭「食腦蟲」侵入腦炎亡？ 高市衛生局：個案是阿米巴痢疾

台灣麥當勞×三麗鷗人氣角色 睽違25年絕版復刻

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣麥當勞×三麗鷗人氣角色 睽違25年絕版6月26日復刻上市 。台灣麥當提供
台灣麥當勞×三麗鷗人氣角色 睽違25年絕版6月26日復刻上市 。台灣麥當提供

台灣麥當勞攜手三麗鷗超人氣明星，睽違25年絕版復刻，再現戀愛麥語經典回憶，6月26日上午11時第一彈「大耳狗」、「酷洛米」搶先開賣；7月3日上午11時第二彈「Hello Kitty」、「丹尼爾」接力登場，全系列9萬個，限時限量開賣；此外，麥當勞歡樂送特別推出「球后餐」，自7月10日起至8月20日以美味熱烈應援。

1999年，麥當勞與三麗鷗聯手推出「戀愛麥語系列」娃娃轟動全台，餐廳外更出現超狂排隊熱潮，開賣後熱銷10分鐘隨即售罄！2024年，適逢麥當勞在台40週年，特別以1999年戀愛麥語系列中的「相識篇」為元素，攜手三麗鷗復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」；當超人氣角色再次換上校園制服，不論是曾經收集戀愛麥語娃娃的藏家，或是喜愛三麗鷗的粉絲，都能感受重返校園的青春魅力。

「戀愛麥語經典返校全收藏」共有4款造型，除了由經典角色「Hello Kitty」、「丹尼爾」挑大樑，更加入備受GenZ新生代喜愛、分別為2023年三麗鷗肖像大賞投票人氣冠軍與季軍的「大耳狗」和「酷洛米」，四大明星齊聚換上青春校園制服，超萌模樣絕對值得全套收藏。其中，第一彈推出「大耳狗」、「酷洛米」，自6月26日上午11時起開賣；第二彈「Hello Kitty」、「丹尼爾」則於7月3日上午11時起接續登場，全系列全台限量9萬個，售完為止。

麥當勞長期支持羽球國手戴資穎，邀請大家力挺小戴比賽最後一戰，一起為她加油打氣！自6月26日起至7月30日「得來速熟客券」活動限時開跑，顧客至麥當勞得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），即可獲得一張「熟客券」；集滿三張，就可於下次消費時免費兌換大麥克乙個。

麥當勞為積極備戰的戴資穎加油，搶先推出「得來速熟客券」與「球后餐」，自6月26日起至7月30日止，至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得一張「熟客券」，集滿三張，即可於下次至得來速消費時，免費兌換大麥克乙個（兌換期間自6月26日起至8月5日止），購餐免下車就能拿到獨家限定熟客優惠。

關注賽事的同時，也能輕鬆享受美味餐點，為選手應援！麥當勞歡樂送自7月10日起至8月20日特別推出「球后餐」，以戴資穎最喜愛的麥當勞餐點所組成，餐組包含大麥克、麥脆鷄腿、中薯與冰蜂蜜紅茶，邀請球迷朋友一起享用美味，並為小戴加油。

台灣麥當勞攜手三麗鷗超人氣明星，睽違25年絕版復刻，再現戀愛麥語經典回憶。台灣麥當提供
台灣麥當勞攜手三麗鷗超人氣明星，睽違25年絕版復刻，再現戀愛麥語經典回憶。台灣麥當提供
「得來速熟客券」應援戴資穎 歡樂送「球后餐」接力助陣。台灣麥當提供
「得來速熟客券」應援戴資穎 歡樂送「球后餐」接力助陣。台灣麥當提供
席捲全台！麥當勞與三麗鷗聯手復刻超人氣「戀愛麥語經典返校全收藏」 6月26日推出。台灣麥當提供
席捲全台！麥當勞與三麗鷗聯手復刻超人氣「戀愛麥語經典返校全收藏」 6月26日推出。台灣麥當提供
「戀愛麥語經典返校全收藏」 6/26起限量開賣。台灣麥當提供
「戀愛麥語經典返校全收藏」 6/26起限量開賣。台灣麥當提供

消費 麥當勞

延伸閱讀

羽球專題／戴資穎巴黎奧運最後一舞 女單誰能接棒？

羽球／戴資穎寵粉舉辦簽名會 感謝球迷帶來正能量

羽球／世界球后戴資穎簽名會 粉絲擠爆高雄巨蛋

羽球／戴資穎珍惜球場最後時光 退休後想環島還想生3個小孩

相關新聞

台灣虎航冬季早鳥優惠今開搶 促銷票價最低1299元起

台灣虎航2024年冬季班表早鳥優惠首波，推出促銷航線包含桃園-首爾仁川單程機票未稅價1299元起、桃園／高雄-沖繩那霸單...

超呆萌吊飾必入手！家樂福「貓福珊迪」13款旅行、露營商品119元起加價購

今年橫掃各大通路的熱門聯名IP，非日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」莫屬，超級呆萌的貓咪圖樣，尤其受到小朋友喜愛...

SOGO年中慶有感促銷 周年慶規格回饋解鎖

百貨年中慶可說是上半年期末考，經過去年上半年市場大爆發成長，以及出國潮帶來影響，今年上半年百貨市場難免有點悶，為了激勵消...

「淚之女王」金智媛抵台 牛仔褲配白背心 包包要價18萬

因演出熱播韓劇「淚之女王」而爆紅的南韓女星金智媛，今（6月24）日中午抵台，準備參加25日DIOR在台北新光三越Diam...

M3版MacBook Air午夜色開箱 迎接Apple Intelligence入門首選

蘋果在今年初突襲發布了全新配備強大M3晶片的MacBook Air，距離M2版的13吋機種僅相差1年多，15吋機種更是不...

有毛孩就給讚！CHARLES & KEITH找「浪浪」入鏡拍形象大片 可愛度破表

關心環境永續與社會議題的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺，又萌又可愛的模樣，總讓人忍不住多看幾眼！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。