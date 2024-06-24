台灣麥當勞×三麗鷗人氣角色 睽違25年絕版復刻

台灣麥當勞攜手三麗鷗超人氣明星，睽違25年絕版復刻，再現戀愛麥語經典回憶，6月26日上午11時第一彈「大耳狗」、「酷洛米」搶先開賣；7月3日上午11時第二彈「Hello Kitty」、「丹尼爾」接力登場，全系列9萬個，限時限量開賣；此外，麥當勞歡樂送特別推出「球后餐」，自7月10日起至8月20日以美味熱烈應援。

1999年，麥當勞與三麗鷗聯手推出「戀愛麥語系列」娃娃轟動全台，餐廳外更出現超狂排隊熱潮，開賣後熱銷10分鐘隨即售罄！2024年，適逢麥當勞在台40週年，特別以1999年戀愛麥語系列中的「相識篇」為元素，攜手三麗鷗復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」；當超人氣角色再次換上校園制服，不論是曾經收集戀愛麥語娃娃的藏家，或是喜愛三麗鷗的粉絲，都能感受重返校園的青春魅力。

「戀愛麥語經典返校全收藏」共有4款造型，除了由經典角色「Hello Kitty」、「丹尼爾」挑大樑，更加入備受GenZ新生代喜愛、分別為2023年三麗鷗肖像大賞投票人氣冠軍與季軍的「大耳狗」和「酷洛米」，四大明星齊聚換上青春校園制服，超萌模樣絕對值得全套收藏。其中，第一彈推出「大耳狗」、「酷洛米」，自6月26日上午11時起開賣；第二彈「Hello Kitty」、「丹尼爾」則於7月3日上午11時起接續登場，全系列全台限量9萬個，售完為止。

麥當勞長期支持羽球國手戴資穎，邀請大家力挺小戴比賽最後一戰，一起為她加油打氣！自6月26日起至7月30日「得來速熟客券」活動限時開跑，顧客至麥當勞得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），即可獲得一張「熟客券」；集滿三張，就可於下次消費時免費兌換大麥克乙個。

麥當勞為積極備戰的戴資穎加油，搶先推出「得來速熟客券」與「球后餐」，自6月26日起至7月30日止，至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得一張「熟客券」，集滿三張，即可於下次至得來速消費時，免費兌換大麥克乙個（兌換期間自6月26日起至8月5日止），購餐免下車就能拿到獨家限定熟客優惠。