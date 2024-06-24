M3版MacBook Air午夜色開箱 迎接Apple Intelligence入門首選

蘋果在今年初突襲發布了全新配備強大M3晶片的MacBook Air，距離M2版的13吋機種僅相差1年多，15吋機種更是不到1年就改版升級，讓許多因為大螢幕才剛入手新機不久的用戶直呼「到底要多逼人！」尤其是M3版MacBook Air不管是外型設計、顏色選擇、尺寸重量等都與前一代完全相同，甚至比M2版一開始推出時的定價還便宜，讓許多消費者都疑惑，蘋果到底在打什麼如意算盤？

這個疑惑其實在今年風風火火的AI潮流下已經可以看出端倪，沒錯，瞄準的正是想要體驗AI應用，甚至在接下來Apple Intelligence推出時首波享受到蘋果生態系的完整AI功能的消費者，得益於M3晶片帶來速度更快且更有效率的神經網路引擎，輕巧好攜帶、續航力超強的M3版MacBook Air絕對是一般用戶最適合入手的首選機種。雖然說M4晶片在今年初已經率先搭載在最新推出的iPad Pro上，但據傳聞搭載M4晶片的MacBook系列，最快也要今年底至明年初才有可能看到。

M3版MacBook Air與先前機種相比，最明顯的變化就是採用新一代GPU架構，具備「動態快取」功能，讓GPU發揮最佳效能，圖形處理效能比M2快上20%，比M1更快達65%；更支援硬體加速的網格著色和光線追蹤功能，提供更準確的光影和反射效果，帶來更逼真的遊戲體驗。另外，還支援AV1解碼功能的最新媒體引擎，透過串流媒體服務提供更有效率且更高品質的影片體驗。這對平常使用目的以商務、文書工作為主，但休閒時想要來點遊戲娛樂享受的用戶來說，不失為更容易入手的選擇。

而另外一個M3版MacBook Air比較大的變化，就是在闔上筆電時可以支援最多達2部外接顯示器，透過機身上的2個Thunderbolt埠，最高可支援1台6K、60Hz及1台 5K、60Hz的顯示器。但要注意，若要同時外接2台螢幕，MacBook Air就得蓋上，另外外接鍵盤、滑鼠來使用才行，且雙螢幕輸出時對MacBook Air的效能負荷也比較大。

其實這跟先前版本MacBook Air只能外接1台顯示器，但可以搭配當成延伸螢幕使用的組合不同，但同樣都是只能同時有2個螢幕顯示，因此，外接雙螢幕的優勢，就要看日常使用是否有經常要開啟多軟體相互比對，或是有精細內容要放大仔細檢視的需求來考慮了。

針對行動工作者最在意的續航力，不用說，M3版MacBook Air一樣超級強大，官方數據最長可達18小時，實際使用基本上就是充電器自由，一般狀況下單日攜帶出門工作沒有充電器也能安心使用。這次也升級Wi-Fi 6E，速度最快可達上一代的2倍，不管用不用得到，先準備好規格當然也不是壞事。

這次拍攝的午夜色版本，蘋果表示採用了突破性陽極處理密封技術，與前代相較抗指紋能力更佳，實際使用，的確有改善，手指乾淨狀態下使用不太會留下什麼痕跡，但老實說深色系的使用痕跡肯定還是比淺色系明顯，如果會很在意的用戶，還是建議選購時可以挑選耐看的星光色，或是經典的銀色比較合適。