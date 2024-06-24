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M3版MacBook Air午夜色開箱 迎接Apple Intelligence入門首選

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
配備M3晶片的MacBook Air，13吋售價35,900元起，教育優惠價32,600元起；15吋售價42,900元起，教育優惠價39,600元起。記者黃筱晴／攝影
配備M3晶片的MacBook Air，13吋售價35,900元起，教育優惠價32,600元起；15吋售價42,900元起，教育優惠價39,600元起。記者黃筱晴／攝影

蘋果在今年初突襲發布了全新配備強大M3晶片的MacBook Air，距離M2版的13吋機種僅相差1年多，15吋機種更是不到1年就改版升級，讓許多因為大螢幕才剛入手新機不久的用戶直呼「到底要多逼人！」尤其是M3版MacBook Air不管是外型設計、顏色選擇、尺寸重量等都與前一代完全相同，甚至比M2版一開始推出時的定價還便宜，讓許多消費者都疑惑，蘋果到底在打什麼如意算盤？

這個疑惑其實在今年風風火火的AI潮流下已經可以看出端倪，沒錯，瞄準的正是想要體驗AI應用，甚至在接下來Apple Intelligence推出時首波享受到蘋果生態系的完整AI功能的消費者，得益於M3晶片帶來速度更快且更有效率的神經網路引擎，輕巧好攜帶、續航力超強的M3版MacBook Air絕對是一般用戶最適合入手的首選機種。雖然說M4晶片在今年初已經率先搭載在最新推出的iPad Pro上，但據傳聞搭載M4晶片的MacBook系列，最快也要今年底至明年初才有可能看到。

M3版MacBook Air與先前機種相比，最明顯的變化就是採用新一代GPU架構，具備「動態快取」功能，讓GPU發揮最佳效能，圖形處理效能比M2快上20%，比M1更快達65%；更支援硬體加速的網格著色和光線追蹤功能，提供更準確的光影和反射效果，帶來更逼真的遊戲體驗。另外，還支援AV1解碼功能的最新媒體引擎，透過串流媒體服務提供更有效率且更高品質的影片體驗。這對平常使用目的以商務、文書工作為主，但休閒時想要來點遊戲娛樂享受的用戶來說，不失為更容易入手的選擇。

而另外一個M3版MacBook Air比較大的變化，就是在闔上筆電時可以支援最多達2部外接顯示器，透過機身上的2個Thunderbolt埠，最高可支援1台6K、60Hz及1台 5K、60Hz的顯示器。但要注意，若要同時外接2台螢幕，MacBook Air就得蓋上，另外外接鍵盤、滑鼠來使用才行，且雙螢幕輸出時對MacBook Air的效能負荷也比較大。

其實這跟先前版本MacBook Air只能外接1台顯示器，但可以搭配當成延伸螢幕使用的組合不同，但同樣都是只能同時有2個螢幕顯示，因此，外接雙螢幕的優勢，就要看日常使用是否有經常要開啟多軟體相互比對，或是有精細內容要放大仔細檢視的需求來考慮了。

針對行動工作者最在意的續航力，不用說，M3版MacBook Air一樣超級強大，官方數據最長可達18小時，實際使用基本上就是充電器自由，一般狀況下單日攜帶出門工作沒有充電器也能安心使用。這次也升級Wi-Fi 6E，速度最快可達上一代的2倍，不管用不用得到，先準備好規格當然也不是壞事。

這次拍攝的午夜色版本，蘋果表示採用了突破性陽極處理密封技術，與前代相較抗指紋能力更佳，實際使用，的確有改善，手指乾淨狀態下使用不太會留下什麼痕跡，但老實說深色系的使用痕跡肯定還是比淺色系明顯，如果會很在意的用戶，還是建議選購時可以挑選耐看的星光色，或是經典的銀色比較合適。

最後，肯定也是最多人在考慮的，絕對還是要買哪台好？如果是現在才要加入M晶片行列的用戶，M3版官網售價與M2版只差3,000元，但規格更高一階，當然是不用想直接買最新款；現有M2版用戶升級CP值稍低，M1版相比效能提升明顯，倒是可以考慮舊換新。如果是在2種尺寸中抉擇，15吋機種擁有6揚聲器音響系統，並配備振動抑制低音喇叭，除了考量攜帶性之外，會用筆電看影片、玩遊戲的用戶，也適合選擇15吋音效體驗更好。

M3版MacBook Air在闔上筆電時可以支援最多達2部外接顯示器。記者黃筱晴／攝影
M3版MacBook Air在闔上筆電時可以支援最多達2部外接顯示器。記者黃筱晴／攝影
M3版也是提供MagSafe磁吸充電埠，並搭配與機身同色的編織電源線，質感極佳。記者黃筱晴／攝影
M3版也是提供MagSafe磁吸充電埠，並搭配與機身同色的編織電源線，質感極佳。記者黃筱晴／攝影
配備M3晶片的MacBook Air，提供銀色、星光色、太空灰色、午夜色4種選擇，其中午夜色依舊是受到商務人士偏愛的熱門選擇。記者黃筱晴／攝影
配備M3晶片的MacBook Air，提供銀色、星光色、太空灰色、午夜色4種選擇，其中午夜色依舊是受到商務人士偏愛的熱門選擇。記者黃筱晴／攝影
午夜色版本採用新的陽極處理密封技術，與前代相較抗指紋能力更佳。記者黃筱晴／攝影
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Touch ID同樣是與電源鍵結合的設計，使用非常方便。記者黃筱晴／攝影
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35W雙USB-C埠小型電源轉接器隨附於配備10核心GPU與512GB儲存裝置的M3機型，若有快充需求，也可選配70W USB-C電源轉接器。記者黃筱晴／攝影
35W雙USB-C埠小型電源轉接器隨附於配備10核心GPU與512GB儲存裝置的M3機型，若有快充需求，也可選配70W USB-C電源轉接器。記者黃筱晴／攝影

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