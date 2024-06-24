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有毛孩就給讚！CHARLES & KEITH找「浪浪」入鏡拍形象大片 可愛度破表

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺。圖／CHARLES & KEITH提供
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺。圖／CHARLES & KEITH提供

關心環境永續與社會議題的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺，又萌又可愛的模樣，總讓人忍不住多看幾眼！

在2023年時，CHARLES & KEITH的姐妹品牌PEDRO先與三牲工作室合作，邀請ACT愛克特動物重生救援協會的待領養「浪浪」們，拍攝充滿溫度的浪漫佳節影像，受到熱烈迴響。今年則由CHARLES & KEITH出手，邀請珠式會社與拼圖喵中途之家的毛孩參與，拍攝過程中，活潑可愛的浪浪也在鏡頭前展現自然純真的一面。CHARLES & KEITH更將拍攝的視覺和領養資訊做成明信片與布章組，從即日起任一消費送明信片一張，滿3,600元送布章一組；一般顧客消費滿6,000或VIP滿3,600再送托特包，數量有限，送完為止。

CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺。圖／CHARLES & KEITH提供

這一次的形象大片，CHARLES & KEITH以充滿仲夏風情的鞋包單品和毛孩們一起沉浸在放暑假的氛圍，並透過沁涼感清爽色調結合針織、草編、丹寧等布料，創造出輕快柔和的視覺形象。像是Ida系列的針織流浪包與編織托特包，以柔軟編織材質搭配輕巧包身尺寸，結合撞色線條交錯其中，優雅之餘更顯慵懶魅力。而Sabine系列的草編綁結翻蓋包與綁結手提包，擁有相同的綁結設計與草編面料包身，透過變換包型輪廓與細節打造出截然不同的率性風格。

CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH今年首度與「三牲工作室」合作，邀請來自不同中途之家的「浪浪」們入鏡，演繹靈動活潑的夏日時尚視覺。圖／CHARLES & KEITH提供

一般顧客消費滿6,000或VIP滿3,600再送托特包。圖／CHARLES & KEITH提供
一般顧客消費滿6,000或VIP滿3,600再送托特包。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Sabine綁結手提包，2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Sabine綁結手提包，2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Ida編織托特包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Ida編織托特包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

品牌 永續

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