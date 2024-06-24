台灣虎航冬季早鳥優惠今開搶 促銷票價最低1299元起
台灣虎航2024年冬季班表早鳥優惠首波，推出促銷航線包含桃園-首爾仁川單程機票未稅價1299元起、桃園／高雄-沖繩那霸單程未稅價1599元起等，今早10時開放尊榮虎（tigerprime）優先搶票，明早10時開放全員訂票。
台灣虎航表示，2024年冬季班表首波銷售時程分為兩個階段，尊榮虎優先搶票日為6月24日，時間為當天上午10時起至晚間23時59分止；全員促銷期間首日是6月25日上午10點起至6月25日晚間23點59分止。
首日促銷航線有桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦，單程未稅NT$1299起；桃園-濟州島單程未稅NT$1499起；桃園/高雄-峴港單程未稅NT$1599起；桃園-茨城單程未稅NT$1699起。
桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋單程未稅NT$1799起；桃園-新潟單程未稅NT$1999起；桃園-普吉島單程未稅NT$2699起。
全員促銷期間次日為6月26日上午10時起至6月26日晚間23時59分止。促銷航線有桃園／高雄-沖繩那霸單程未稅NT$1599起；桃園-岡山單程未稅NT$1699起。
桃園-大阪關西、桃園／高雄-福岡、桃園-佐賀單程未稅NT$1799起；桃園-花卷、桃園-仙台單程未稅NT$2099起；桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館單程未稅NT$2599起。
台灣虎航指出，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及228等假期。優惠機票數量有限，更多促銷訊息請見活動網頁。
另外，亞洲低成本航空AirAsia因應開航「台北-沖繩」和「高雄-東京成田」航班的單程含稅促銷價，分別為2688元起及3888元起，特價期間自即日起至6月23日止，可購買2024年10月26日前出發機票。
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