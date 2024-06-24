25春夏巴黎男裝周／愛馬仕水色上身 布料營造輕盈視覺

愛馬仕（Hermès）日前於巴黎耶納宮發表2025春夏系列男裝。48套服裝展現在城市中的夏日陽光下，演繹從早到晚一天之中不同時段的穿著與變化。正如大秀場景中波光粼粼的光影裝飾，土耳其藍、海洋藍和海軍藍組成的配色主題，來自於清透的水及衍生出的各種深淺色調變化；穿插色感相對的吸墨紙粉色、抹茶綠、荔枝紅、餅乾色和巧克力色等帶有粉調的色彩，並以原色、薄霧色與白色和諧相映。

輕盈感貫穿整個系列。整體採用輕柔舒適的布料，天然與科技性材質交錯，露出腳踝的低腰寬褲腳長褲、具有垂墜感的柔軟質地隨著模特兒的步伐輕鬆擺動。針織衫擁有可以讓肌膚呼吸的通透孔洞，飄逸份量感的襯衫被風吹起時可以看到內襯的印花絲巾。品牌經典的馬術主題以具象的手繪俊馬圖案出現在上衣單品上，簡潔而又清新。

硬挺質地的外套穿插出現，清晰地賦予整體設計寬鬆的輪廓；直線剪裁的寬版外套落到髖部，略帶圓潤廓型的夾克和兩顆扣夾克在領口細節上做出趣味的變化，鈕扣位置的調整則大大改變了穿著的方式。有的單品可以變化不同穿著方式的細節，以不同的樣貌三番兩次出現，例如打結衣領處配有可拆卸圍巾領的寬版襯衫，單獨穿或配襯外套，都能讓人聚焦於自然隨性的氣息。袖長略長的襯衫看似隨意地輕輕晚挽起，露出裝飾銀色手環的手腕。

橡膠線刺繡花朵圖案以對比的縫線色調出現在白日的穿著上，並以閃爍的如星光的金屬光澤點綴於黑色的晚裝，以中性的手法和略帶童趣的手工質感，為男士的穿著注入夏日花園的繁盛與清香。呼應秀場裝飾的水光反射細節，成為一系列科技材質外套與上衣的印花圖案，賦予以「水」為視覺基調的系列服飾更為靈活跳躍的動感氣息。以馬銜和韁繩組成曲線和渦形的經典L'Instruction du Roy絲巾圖案，延伸出一系列的印花服飾，從襯衫、外套、背心、到泳褲，甚至延伸到模特兒身上成為彩繪和刺青。