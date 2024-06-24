麥當勞「熟客券」送大麥克！漢堡王安格斯牛堡買1送1
麥當勞為支持羽球國手戴資穎，6月26日起限時推出「得來速熟客券」活動，只要集滿3張熟客券，就可免費兌換「大麥克」1個。「漢堡王」則自即日起限時3天推出「安格斯牛肉堡買1送1」活動，現省145元。
6月26日至7月30日期間，至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得「熟客券」1張，集滿3張，即可於下次至得來速消費時，免費兌換「大麥克」1個（段換期間自6月26日至8月5日）。同時麥當勞歡樂送自7月10日至8月20日，也以戴資穎喜愛的餐點為主題，限時推出「球后餐」，內容包含大麥克、麥脆鷄腿、中薯、冰蜂蜜紅茶，原價254元，套餐優惠價219元。
即日起至6月26日期間，「漢堡王」連續3日推出「安格斯牛肉堡買1送1」活動，包括「厚切安格斯牛肉堡」、「勁濃安格斯牛肉堡」以及「花生安格斯牛肉堡」3種口味均享優惠，買1送1優惠價145元，現省145元。除了臨櫃購買之外，亦可透過官網預定。
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