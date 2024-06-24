等了25年！麥當勞Kitty娃娃回歸 還有大耳狗、酷洛米

三麗鷗明星回來了！睽違25年，麥當勞自6月26日上午將復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，包括有Hello Kitty、丹尼爾、大耳狗、酷洛米等人氣角色輪番限量登場，全台限量9萬個。

1999年時，麥當勞與三麗鷗攜手推出「戀愛麥語系列」娃娃，引發全台的排隊人潮，開賣10分鐘就銷售一空，也成為許多6、7年級生的青春記憶。今年適逢麥當勞登台40週年，特別以1999年戀愛麥語系列中的「相識篇」為元素，自6月26日至7月30日期間，攜手三麗鷗復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，讓人氣角色再次換上校園制服登場。