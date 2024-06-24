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等了25年！麥當勞Kitty娃娃回歸 還有大耳狗、酷洛米

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「戀愛麥語經典返校全收藏」全台限量9萬個，售完為止。圖／麥當勞提供
「戀愛麥語經典返校全收藏」全台限量9萬個，售完為止。圖／麥當勞提供

三麗鷗明星回來了！睽違25年，麥當勞自6月26日上午將復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，包括有Hello Kitty、丹尼爾、大耳狗、酷洛米等人氣角色輪番限量登場，全台限量9萬個。

1999年時，麥當勞與三麗鷗攜手推出「戀愛麥語系列」娃娃，引發全台的排隊人潮，開賣10分鐘就銷售一空，也成為許多6、7年級生的青春記憶。今年適逢麥當勞登台40週年，特別以1999年戀愛麥語系列中的「相識篇」為元素，自6月26日至7月30日期間，攜手三麗鷗復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，讓人氣角色再次換上校園制服登場。

6月26日上午11:00起，首波由獲得2023年三麗鷗肖像大賞投票人氣冠軍與季軍的「大耳狗」和「酷洛米」率先開賣；7月3日上午11:00起，則由經典角色「Hello Kitty」、「丹尼爾」接力登場。4款角色均換上青春的校園制服，適合粉絲們蒐藏。活動期間購買任一套餐，加價299元即可獲得「戀愛麥語經典返校全收藏」1個，單買價329元。每份套餐限加購1個，每人每次限購2個，全台共計限量9萬個，售完為止。

麥當勞攜手三麗鷗復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手三麗鷗復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」。圖／麥當勞提供
「戀愛麥語經典返校全收藏」包括有Hello Kitty、丹尼爾等4位人氣角色。圖／麥當勞提供
「戀愛麥語經典返校全收藏」包括有Hello Kitty、丹尼爾等4位人氣角色。圖／麥當勞提供
首波推出大耳狗、酷洛米，第二波將由Hello Kitty、丹尼爾接力登場。圖／麥當勞提供
首波推出大耳狗、酷洛米，第二波將由Hello Kitty、丹尼爾接力登場。圖／麥當勞提供

戀愛 返校 麥當勞

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