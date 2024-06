伯爵150周年 頂級珠寶暨腕表系列宣揚奢華優雅精神

巴黎高級訂製服裝周前夕,伯爵(PIAGET)於曾是巴黎證券交易所的布隆尼亞宮(Palais Brongniart)發表全新ESSENCE OF EXTRALEGANZA頂級珠寶暨腕表系列,慶祝問世150周年,不禁讓人好奇,這個源於瑞士、以專業製表起家的品牌何以在此刻來到巴黎慶生?

時間得先倒回至1960年代,在那個時尚、設計與藝術領域充滿奇想、創意勃發的年代,伯爵也正以劃時代的超薄機芯在表壇發光。當客人要求訂製能與腕表搭配的珠寶時,第三代傳人Valentin Piaget嗅得新時代趨勢,旋即要品牌設計師前往巴黎看秀,還在雜誌印有時尚模特兒扉頁上摹繪珠寶,期間陸續推出過珠寶作品,並在超薄腕表中鑲入各種寶石,1969年推出的「21世紀」系列,更像一次美學宣言,讓創立於1874年的鐘表大腕從此與高級珠寶緊密結合。

工匠現場透過放大鏡頭影像,展示如何於黃金表面雕刻紋飾細節。圖/陳若齡攝影

一段輝煌歷史解答了來巴黎慶祝150周年之因,現場則透過三大篇章直指品牌高級珠寶與腕表的核心精髓:「Extraleganza」篇章強調優雅奢華的設計精神、「Piaget Society」篇章彰顯生活的享樂主義,最後以「When Mastery Ignites Artistry」篇章凸顯製表工藝與珠寶藝術的完美交融。共96件嶄新之作與靈感來源的骨董作品交錯展出,讓人更容易理解在當代風格和製表思維影響下,伯爵的珠寶作品如何大膽入世,體現享樂風格且講究精緻工藝。

●三大篇章重現黃金年代

走進結合奢華與優雅之意的品牌獨創字「Extraleganza」展區中,可看到以70年代經典之作為靈感的多件Swinging Sautoir長項鍊表,可轉換式設計將珠寶與腕表完美融入不同場合的穿搭;此外,如高級訂製服柔軟面料的金屬與寶石編織、鮮豔色彩、輕盈流蘇等華麗又優雅的設計都是此篇欣賞重點。

Piaget Society展區透過影像和作品,帶出伯爵及其好友充滿創意的享樂主義。圖/PIAGET提供

「Piaget Society」以影像點出伯爵的風華離不開人,尤其是第四代傳人Yves Piaget的魅力社交,這裡可看到為女星伊莉莎白泰勒和賈桂琳甘迺迪,或是藝術家達利及安迪沃荷等人打造的珠寶腕表和呼應的現代珠寶,鮮麗眩目、帶律動感的雞尾酒派對珠寶,是此篇章標誌性語彙。最後的展間則闡述伯爵超群的製表技藝與珠寶藝術互為表裡的完美結合,包括貫穿所有作品的扭索編織金鍊、宮廷式雕刻裝飾等,無不展現精緻珍貴的質感。