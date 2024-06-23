披薩、松露醬買1送1 家樂福推200款義大利美食 49元加購快煮包 滿額抽米蘭雙人行
家樂福義大利週又來了！再度與ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處攜手合作，今年以各式義大利食材、醬料為主打，帶來100%源自義大利的產地製造200多款美味商品，其中有超過40款全新商品，其中約20款為獨家商品，為消費者帶來各式義大利麵條、麵醬、橄欖油、豆罐、鮪魚、醃製醬菜、松露醬、乳酪等，不用遠飛義大利或上餐館，在家就能輕鬆複製道地義式美味。
即日起至7月2日家樂福會員專屬（量販/超市/線上購物/家速配）全店單筆消費不限金額即可以49元加價購Firma義大利麵拿坡里番茄/帕瑪森起司，單筆限購5包，全台限量8,000包。量販店/線上購物/家速配單筆消費滿1,000元、超市店單筆消費滿500元，還可抽羅馬或米蘭雙人自由行6天3夜機票＋住宿，以及價值千元的義國美味大禮包。
家樂福「味旅義大利」檔期更推出多款買1送1，首推義大利VALPIZZA圓形起司披薩、長型披薩，使用100%義大利認證小麥粉及番茄醬長時間自然發酵，多種口味搭配濃郁起司，烤箱加熱10分鐘內就可輕鬆上桌；另外還有義大利LGM黑/白松露醬、松露鹽，加入義大利麵、搭配起司薯條都超美味。另外義大利ViaEmilia也推出多款道地口味的披薩、義大利麵、義大利餃，也都是烤箱、微波爐加熱就能美味登場，限時優惠值得入手。
喜愛義大利麵的民眾也別錯過本檔入手特殊麵條的好機會，家樂福上架多款通心麵、斜管麵、鳥巢麵、蝴蝶麵、螺旋麵等應有盡有，不只是麵條多種類型還有著可愛的花色，特別推薦獨家販售的「義大利瑪帝雅麵系列」，全都有繽紛色彩、造型，輕鬆打造創意料理，吸引孩子乖乖上桌吃飯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言