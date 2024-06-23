披薩、松露醬買1送1 家樂福推200款義大利美食 49元加購快煮包 滿額抽米蘭雙人行

家樂福義大利週又來了！再度與ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處攜手合作，今年以各式義大利食材、醬料為主打，帶來100%源自義大利的產地製造200多款美味商品，其中有超過40款全新商品，其中約20款為獨家商品，為消費者帶來各式義大利麵條、麵醬、橄欖油、豆罐、鮪魚、醃製醬菜、松露醬、乳酪等，不用遠飛義大利或上餐館，在家就能輕鬆複製道地義式美味。

橄欖油、巴薩米克醋也有多款可供選擇。記者黃筱晴／攝影

即日起至7月2日家樂福會員專屬（量販/超市/線上購物/家速配）全店單筆消費不限金額即可以49元加價購Firma義大利麵拿坡里番茄/帕瑪森起司，單筆限購5包，全台限量8,000包。量販店/線上購物/家速配單筆消費滿1,000元、超市店單筆消費滿500元，還可抽羅馬或米蘭雙人自由行6天3夜機票＋住宿，以及價值千元的義國美味大禮包。

即日起至7月2日家樂福「味旅義大利」檔期推出多款義大利原裝美味買1送1。記者黃筱晴／攝影

家樂福「味旅義大利」檔期更推出多款買1送1，首推義大利VALPIZZA圓形起司披薩、長型披薩，使用100%義大利認證小麥粉及番茄醬長時間自然發酵，多種口味搭配濃郁起司，烤箱加熱10分鐘內就可輕鬆上桌；另外還有義大利LGM黑/白松露醬、松露鹽，加入義大利麵、搭配起司薯條都超美味。另外義大利ViaEmilia也推出多款道地口味的披薩、義大利麵、義大利餃，也都是烤箱、微波爐加熱就能美味登場，限時優惠值得入手。

獨家販售「義大利瑪帝雅麵系列」，全都有繽紛色彩、造型。記者黃筱晴／攝影