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二次陳釀添果香 帝王12年初次波本桶全新上市

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
喜寶國際董事長夏志國（中）與百加得商務總監江導岷（左5），偕同喜寶國際同仁為帝王12年初次波本桶上市活動揭開活動序幕。圖／喜寶國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
喜寶國際董事長夏志國（中）與百加得商務總監江導岷（左5），偕同喜寶國際同仁為帝王12年初次波本桶上市活動揭開活動序幕。圖／喜寶國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

多年來受到全球消費者熱愛的「帝王12年蘇格蘭威士忌」全新升級，在帝王威士忌百年來堅持不變的「二次陳釀」工藝傳統下，推出全新酒款「帝王12年初次波本桶」，將酒液置入經由首席調酒師Stephanie MacLeod親自挑選的初次波本橡木桶中進行二次陳釀，為酒液帶來更濃郁豐富的風味，而酒體醇順依然。新酒款酒精濃度40% ，單瓶建議售價新台幣700元。

「帝王12年初次波本桶」甫上市即囊括各大世界威士忌大獎，獲得的肯定包括SFWSC舊金山世界烈酒競賽雙金牌、IWC國際威士忌競賽金牌 89.06分、IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽銀牌93分、ISC國際烈酒競賽金牌以及WWA世界威士忌競賽銅牌。

「帝王12年初次波本桶」的調和團隊，不斷試驗各種木桶類型對風味和質地的影響，這次透過在初次波本橡木桶中進行二次陳釀，讓原本就具有甜美爽口的帝王威士忌，除原本就極度醇順、甜而不辣的口感之外，更增添明顯的香草、果乾以及檸檬皮的層次，讓品飲者都能感受到最順的口感，對於調酒師來說，更是一款適合作為調酒基酒的酒款。

此次上市活動，帝王威士忌特別邀請台北中山區知名酒吧「當吧PawnBar」以帝王12年初次波本桶做為靈感，為上市活動發想一杯充滿奇幻色彩的調酒「老舊的磨豆器」，以全新帝王12年初次波本桶帶來的奔放果香，加上咖啡和Aperol的苦甜，再增添桃子的甜蜜和綠胡椒的辛香，創造出獨特的層次感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「帝王12年初次波本桶」酒體醇順依然，但果香卻更奔放。圖／喜寶國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「帝王12年初次波本桶」酒體醇順依然，但果香卻更奔放。圖／喜寶國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帝王集團的第七任首席調酒師Stephanie Macleod ，自2019年起六度蟬連IWC國際威士忌競賽的年度最佳首席調酒師。圖／喜寶國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帝王集團的第七任首席調酒師Stephanie Macleod ，自2019年起六度蟬連IWC國際威士忌競賽的年度最佳首席調酒師。圖／喜寶國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「帝王12年初次波本桶」酒精濃度40% ，單瓶建議售價新台幣700元。圖／喜寶國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「帝王12年初次波本桶」酒精濃度40% ，單瓶建議售價新台幣700元。圖／喜寶國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

舊金山 調酒 金牌

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