當代亞洲蔬食＋14款特調！蔬食餐酒館「雲川水月」開幕

隨著觀念改變，「蔬食」已經不單是過去的宗教茹素，更往往是追求身心均衡、友善環境的餐飲型態。位於台北市富錦街的蔬食餐酒館「雲川水月」，標榜揉合不同料理的輪廓，打造一系列的當代亞洲蔬食料理，並有多款特色調飲，預計於6月24日正式開幕，提供蔬食愛好者全新的選擇。

雲川水月的店名中，「雲川」意指銀河，「水月」則是取自「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」。至於英文店名「Clavius」，則是呼應月球上的古老撞擊坑「克拉維斯環形山」（Clavius），也是月球首度被發現「水」的足跡地。空間部份，全店採用現代侘寂風格，透過大量的不對稱弧線、拋物線式的帶狀光源堆疊出豐富畫面，並運用宛若岩中洞穴的型態，提供靜謐且穩重的氣氛。

除此之外，以琉璃共生花園為概念所設計的庭院，設有蜿蜒的水塘與伊氏礫石地面，創造出動靜共存的流動感，並設置「琉璃手洗砵」、「鏡中鏡」、「日出時15度」等裝置藝術，透過意念感受與實際互動，為餐飲時光中增添不同的沉浸式樂趣與想法，進而讓賓客沈澱身心、與自我對話。

雲川水月主理人李怡明擁有豐富的海外工作歷練，主廚王朝萱則累積30年的料理經歷。兩人決定以符合蔬食標準、原型食物的主框架，並加入大量的台灣在地食材、不同國家的料理手法及擺盤美學，藉此創造出具有平衡感的當代蔬食料理。例如「娘惹果島沙拉」以多種水果製成的水果醬，搭配綠火焰萵苣、紅火焰萵苣、紅橡木生菜、蘿曼嫩葉、蓮霧、青蘋果等多種蔬果與碎花生，最後淋上自製的高粱糖蜜娘惹醬、叄巴醬，帶來豐富的南洋情調，每份320元。

「煙燻甜椒醬溫沙拉」以煙燻甜椒醬為底，逐層擺上低溫爐烤紫洋蔥，還有已經煎出香氣的鮑魚菇、香菇、杏鮑菇、甜椒、青龍椒等時蔬，最後再以油封番茄、芝麻葉、松子，還有巴薩米克醋、檸檬油賦予完整層次，每份380元。「核桃甜椒小脆餅」則將特製核桃甜椒泥，搭配烤至脆口、半圓形的印度脆餅，每份380元。

「埃及芝麻茄泥紅醬魚排」以特製紅咖哩新魚排為主角，結合日本米茄茄泥與埃及芝麻醬，還有檸檬與九層塔等香料提味，具有濃郁香氣又帶著清新明亮感，每份420元。融合韓式與台式風格的「醬香肉排手炒小圓麵」則將新豬肉排加上韓式辣醬、自製蔥蒜醬煨煮，搭配義大利細麵，兼具辛香微辣與溫和鹹香，每份450元。其他還有「蘑菇黃扁豆綠咖哩」、「蘭香新豬肉煨娃娃菜」、「日月潭栗香雙金炒三菇」等不同料理。

不僅是蔬食料理，雲川水月也邀請具有亞洲50大酒吧背景的張庭維（Chris）坐鎮，以歷史悠久的印度神話為背景，設計出「吠陀行星」系列調飲，包含7杯調酒與7杯無酒精的品項，包括有象徵太陽的「削下的光輝」，或是代表月亮的「黑暗中閃亮的髮飾」等選擇，每杯250～400元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【雲川水月Clavius 當代亞洲蔬食餐酒館】

地址：台北市松山區富錦街120號