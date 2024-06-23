25春夏巴黎男裝周／LOEWE宣布王一博新大使 探索藝術觀

LOEWE2025春夏男裝系列時裝秀延續品牌與藝術家合作的大秀形式，在寬廣的秀場上看似隨意地擺放猶如紀念碑的Peter Hujar高跟鞋黑白照、Charles Rennie Mackintosh的長背椅、Carlo Scarpa的畫架和衣帽架，每一個都分別擁有複雜的建築線條，旁邊散落著Paul Thek以青銅鑄造的老鼠、天鵝、鳥類，以及一本Susan Sontag的名作「反詮釋：桑塔格論文集」。模特兒從地板洞穴中的階梯拾級而上，依序登上地面。

這破碎又的秀場場景既可解讀為一間房或一道風景，被一群想像中的人物所縈繞，有如一齣從幻想變成現實的戲劇，從異想天開的童話故事變成日常生活中平凡而神聖的儀式。乍看凌亂又不相關的組合，其實是本次大秀策展主觀性和敘事聯想，呼應美國才女評論家桑塔格提出「藝術的愛欲」的理念：她在代表文章「反詮釋」中提出有別當時主流的想法，認為「詮釋是知識份子對藝術的復仇」，反駁當代文藝評論強加意義於藝術作品，並相信藝術品及美感自有其神秘性，應該由觀眾自行領悟體會。

整體輪廓纖窄修長，高腰線與尖頭皮鞋拉出下半身的比例。皮衣和襯衫被重新詮釋為上窄下寬的斗篷和傘狀形式，金屬編織成修身的短版上衣。部分服裝將立體的毛衣編織裝飾壓印成平面圖案，再採用特殊方式處理成反光亮面，營造出類似塑膠又如漆皮的奇妙視覺效果。外套與長大衣剪裁合身，風衣巧玩視覺效果，以硬體的材質固定成瞬間被風吹起衣襬的模樣，令人會心一笑。

視覺錯視與巧玩比例向來是創意總監Jonathan Anderson的拿手好戲。看似被縫在腰部的皮革腰帶切斷腰線的短版上衣，從背後看其實是和下半身長褲以同一條兩圈超長皮腰帶串在一起的連身服。常常出現在背後褲頭的皮革衣標被轉到正面，變成寬褲抓皺的中心點。比例精準剪裁嚴謹的西裝卻在袖口的部分忽然變得特別寬大且過長。超長的新色和黑白與袍從模特兒的前額垂墜到胸前，強制引導觀眾的視覺，以極為藝術的形式呼應桑塔格的觀點。