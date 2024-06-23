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25春夏巴黎男裝周／LOEWE宣布王一博新大使 探索藝術觀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓星李鐘奭出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
韓星李鐘奭出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供

LOEWE2025春夏男裝系列時裝秀延續品牌與藝術家合作的大秀形式，在寬廣的秀場上看似隨意地擺放猶如紀念碑的Peter Hujar高跟鞋黑白照、Charles Rennie Mackintosh的長背椅、Carlo Scarpa的畫架和衣帽架，每一個都分別擁有複雜的建築線條，旁邊散落著Paul Thek以青銅鑄造的老鼠、天鵝、鳥類，以及一本Susan Sontag的名作「反詮釋：桑塔格論文集」。模特兒從地板洞穴中的階梯拾級而上，依序登上地面。

這破碎又的秀場場景既可解讀為一間房或一道風景，被一群想像中的人物所縈繞，有如一齣從幻想變成現實的戲劇，從異想天開的童話故事變成日常生活中平凡而神聖的儀式。乍看凌亂又不相關的組合，其實是本次大秀策展主觀性和敘事聯想，呼應美國才女評論家桑塔格提出「藝術的愛欲」的理念：她在代表文章「反詮釋」中提出有別當時主流的想法，認為「詮釋是知識份子對藝術的復仇」，反駁當代文藝評論強加意義於藝術作品，並相信藝術品及美感自有其神秘性，應該由觀眾自行領悟體會。

整體輪廓纖窄修長，高腰線與尖頭皮鞋拉出下半身的比例。皮衣和襯衫被重新詮釋為上窄下寬的斗篷和傘狀形式，金屬編織成修身的短版上衣。部分服裝將立體的毛衣編織裝飾壓印成平面圖案，再採用特殊方式處理成反光亮面，營造出類似塑膠又如漆皮的奇妙視覺效果。外套與長大衣剪裁合身，風衣巧玩視覺效果，以硬體的材質固定成瞬間被風吹起衣襬的模樣，令人會心一笑。

視覺錯視與巧玩比例向來是創意總監Jonathan Anderson的拿手好戲。看似被縫在腰部的皮革腰帶切斷腰線的短版上衣，從背後看其實是和下半身長褲以同一條兩圈超長皮腰帶串在一起的連身服。常常出現在背後褲頭的皮革衣標被轉到正面，變成寬褲抓皺的中心點。比例精準剪裁嚴謹的西裝卻在袖口的部分忽然變得特別寬大且過長。超長的新色和黑白與袍從模特兒的前額垂墜到胸前，強制引導觀眾的視覺，以極為藝術的形式呼應桑塔格的觀點。

此次大秀之際也宣布前來看秀的陸星王一博為最新全球品牌大使，同場看秀的還有奧斯卡金獎導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）、泰星Tay（Tawan Vihokratana，林陽）、Phuwin（Phuwin Tangsakyuen，陳普明）、韓星李鐘奭等。

LOEWE2025春夏男裝系列時裝秀以多位藝術家的作品組成迷樣的秀場空間，觸發觀眾的想像。圖／LOEWE提供
LOEWE2025春夏男裝系列時裝秀以多位藝術家的作品組成迷樣的秀場空間，觸發觀眾的想像。圖／LOEWE提供
LOEWE2025春夏男裝系列時裝秀探索藝術與詮釋的可能。圖／LOEWE提供
LOEWE2025春夏男裝系列時裝秀探索藝術與詮釋的可能。圖／LOEWE提供
看似下擺縫上腰帶的短版上衣，其實是和下半身長褲以同一條兩圈超長皮腰帶串在一起的連身服。
看似下擺縫上腰帶的短版上衣，其實是和下半身長褲以同一條兩圈超長皮腰帶串在一起的連身服。
泰星Phuwin（Phuwin Tangsakyuen，陳普明）出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
泰星Phuwin（Phuwin Tangsakyuen，陳普明）出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
特殊的針織呈現出Q彈的蓬鬆感。圖／LOEWE提供
特殊的針織呈現出Q彈的蓬鬆感。圖／LOEWE提供
奧斯卡金獎導演阿莫多瓦出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
奧斯卡金獎導演阿莫多瓦出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
從模特兒前額垂墜而下的羽毛強制引導觀眾視覺觀點。圖／LOEWE提供
從模特兒前額垂墜而下的羽毛強制引導觀眾視覺觀點。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布前來看秀的陸星王一博為最新全球品牌大使。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布前來看秀的陸星王一博為最新全球品牌大使。圖／LOEWE提供
風衣衣襬被固定成被風吹起的樣子。圖／LOEWE提供
風衣衣襬被固定成被風吹起的樣子。圖／LOEWE提供
毛衣編織裝飾壓印成平面圖案，再採用特殊方式處理成反光亮面。圖／LOEWE提供
毛衣編織裝飾壓印成平面圖案，再採用特殊方式處理成反光亮面。圖／LOEWE提供
騎士皮外套以傘狀斗篷重新演繹。圖／LOEWE提供
騎士皮外套以傘狀斗篷重新演繹。圖／LOEWE提供
通常出現在褲頭背後的衣標轉而出現在正面。圖／LOEWE提供
通常出現在褲頭背後的衣標轉而出現在正面。圖／LOEWE提供
泰星Phuwin（Phuwin Tangsakyuen，陳普明）出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
泰星Phuwin（Phuwin Tangsakyuen，陳普明）出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
金色鱗紋特大款的Flamenco包。圖／LOEWE提供
金色鱗紋特大款的Flamenco包。圖／LOEWE提供
剪裁精準的合身西裝以修長纖細的輪廓主導本季設計，搭配緞面段高領logo衫。圖／LOEWE提供
剪裁精準的合身西裝以修長纖細的輪廓主導本季設計，搭配緞面段高領logo衫。圖／LOEWE提供
新的托特包款以圓形鈕扣為特色。圖／LOEWE提供
新的托特包款以圓形鈕扣為特色。圖／LOEWE提供
LOEWE2025春夏男裝系列時裝秀探索藝術與詮釋的可能。圖／LOEWE提供
LOEWE2025春夏男裝系列時裝秀探索藝術與詮釋的可能。圖／LOEWE提供
泰星Tay（Tawan Vihokratana，林陽）出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
泰星Tay（Tawan Vihokratana，林陽）出席LOEWE 2025春夏男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
休閒鞋履結合皮個和帆布材質。圖／LOEWE提供
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品牌 模特兒 觀眾

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