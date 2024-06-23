打破舞蹈與勞動界線 舞者和瓦工師傅共舞「大吻琉璃」

舞者和琉璃瓦工師傅，這兩種看似截然不同的職業，在兩廳院2024年新點子實驗場新作「大吻琉璃」中卻融為一體。台灣秋杉所在藝術監督林廷緒全新創作「大吻琉璃」，融合專業舞者、琉璃瓦工師傅以及音樂、空間裝置藝術家，打破產業間的隔閡，使舞蹈與其他領域產生深度連結，帶領觀眾進入勞動者的生活。

「大吻琉璃」分四個階段。初期是創作研發，第二階段是導演黃嘉文跟隨工班拍攝廟宇工地的紀錄片，第三個才是此次新點子作品「大吻琉璃」，未來還會有一場展覽。

「大吻琉璃」藉由舞者的身體語彙，帶領觀眾穿梭於廟宇工地與舞台之間。舞者康書瑄表示：「那是我們不能想像的、無法觸及的重量，很慶幸我有這個機會可以承擔起這份傳遞責任。」林廷緒則表示：「 大家活在同一片天空下，其實都有相似的生命經驗，只是以不同形式在生活著。 」

出生於高雄、曾為舞者的林廷緒，近年專注於舞蹈創作的鑽研，藉由走訪鄉間探尋具台灣草根性的元素，做為作品的題材與發展面向，並透過各類社會現象或議題來體現當代身體的可能，如紀錄片一樣的作品，帶領觀眾深度融入他人世界。這次透過作品「大吻琉璃」，林廷緒希望能引發觀眾對社會少數族群及勞動議題的關注，並向台灣罕見的職業琉璃瓦工師傅們致敬。