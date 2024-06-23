25春夏巴黎男裝周／車銀優、TXT捧場 DIOR結合陶瓷藝術
Dior日前於巴黎發表2025 夏季男裝系列，現場裝飾數座巨型陶藝家Hylton Nel風格童趣的動物雕塑，以具象方式點出本季主題：工藝。男裝創意總監Kim Jones透過陶藝家Hylton Nel一生，將藝術和應用藝術的理念與奉獻精神體現在服裝上。Dior品牌大使羅伯派汀森（Robert Pattinson）、車銀優、韓國男團Tomorrow x Together等名人亦出席看秀。
工藝和生活質感是 Dior 2025 夏季男裝系列的核心。服裝的整體結構融合男士工作服和歷史女士高級訂製服，在主題、造型和樸實主義風格上加入南非陶藝家Hylton Nel的藝術靈感，營造出具有雕塑感又實穿的輪廓，低調又高雅的細節融入巴黎工匠製作的陶瓷珠飾陶、Hylton Nel圖案線條，而工作服的功能性則受到典藏時裝剪裁或Dior訂製服工坊的昇華，更兼具時尚與功能。
在訂製西裝和外套採用由圓形量體剪裁輪廓。高級訂製服資料庫中的經典激發出全新的設計：Saint-Laurent於1958年秋冬系列中一件未被製作出的外套草圖不僅首度被製作出來，並延伸出更多訂製服造型；另一款Saint-Laurent於1960年秋冬系列的設計「Negatif」則啟發了貫穿全系列的圍巾領設計，以原創工藝創作出仿陶瓷結構與輪廓。針織融合Hylton Nel的圖案、印花與陶瓷扣飾，展現藝術氣息。
鞋類以最傳統的工作鞋之一的「木底鞋」為主軸，並透過橡膠改良，延伸出舒適輕鬆德比鞋和機車靴；Hylton Nel的圖案線條透過鉚釘裝飾木鞋短靴，也以鉚釘刺繡的方式出現在服裝和包包上。本季主打的Saddle馬鞍包以柔軟的方式呈現，許多皮革包款採用結合帆布拉菲草等夏季材質。結合陶瓷珠飾的鐘形帽由Stephen Jones與南非Earth Age共同設計，委託當地工匠手工鉤編。
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