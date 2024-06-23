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25春夏巴黎男裝周／車銀優、TXT捧場 DIOR結合陶瓷藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
工作服的功能性則受到典藏時裝剪裁或Dior訂製服工坊的薰陶更兼具時尚與功能。圖／Dior提供
工作服的功能性則受到典藏時裝剪裁或Dior訂製服工坊的薰陶更兼具時尚與功能。圖／Dior提供

Dior日前於巴黎發表2025 夏季男裝系列，現場裝飾數座巨型陶藝家Hylton Nel風格童趣的動物雕塑，以具象方式點出本季主題：工藝。男裝創意總監Kim Jones透過陶藝家Hylton Nel一生，將藝術和應用藝術的理念與奉獻精神體現在服裝上。Dior品牌大使羅伯派汀森（Robert Pattinson）、車銀優、韓國男團Tomorrow x Together等名人亦出席看秀。

工藝和生活質感是 Dior 2025 夏季男裝系列的核心。服裝的整體結構融合男士工作服和歷史女士高級訂製服，在主題、造型和樸實主義風格上加入南非陶藝家Hylton Nel的藝術靈感，營造出具有雕塑感又實穿的輪廓，低調又高雅的細節融入巴黎工匠製作的陶瓷珠飾陶、Hylton Nel圖案線條，而工作服的功能性則受到典藏時裝剪裁或Dior訂製服工坊的昇華，更兼具時尚與功能。

在訂製西裝和外套採用由圓形量體剪裁輪廓。高級訂製服資料庫中的經典激發出全新的設計：Saint-Laurent於1958年秋冬系列中一件未被製作出的外套草圖不僅首度被製作出來，並延伸出更多訂製服造型；另一款Saint-Laurent於1960年秋冬系列的設計「Negatif」則啟發了貫穿全系列的圍巾領設計，以原創工藝創作出仿陶瓷結構與輪廓。針織融合Hylton Nel的圖案、印花與陶瓷扣飾，展現藝術氣息。

鞋類以最傳統的工作鞋之一的「木底鞋」為主軸，並透過橡膠改良，延伸出舒適輕鬆德比鞋和機車靴；Hylton Nel的圖案線條透過鉚釘裝飾木鞋短靴，也以鉚釘刺繡的方式出現在服裝和包包上。本季主打的Saddle馬鞍包以柔軟的方式呈現，許多皮革包款採用結合帆布拉菲草等夏季材質。結合陶瓷珠飾的鐘形帽由Stephen Jones與南非Earth Age共同設計，委託當地工匠手工鉤編。

輪廓既具有雕塑感又實穿，亦巧借陶瓷語彙的形式和細節修飾。圖／Dior提供
輪廓既具有雕塑感又實穿，亦巧借陶瓷語彙的形式和細節修飾。圖／Dior提供
針織設計呼應著雕塑型態，兼具玩味圖案、印花與陶瓷扣飾，而這些靈感都源自Hylton Nel。圖／Dior提供
針織設計呼應著雕塑型態，兼具玩味圖案、印花與陶瓷扣飾，而這些靈感都源自Hylton Nel。圖／Dior提供
車銀優出席Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供
車銀優出席Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供
工藝和生活質感是Dior 2025夏季男裝系列的核心。圖／Dior提供
工藝和生活質感是Dior 2025夏季男裝系列的核心。圖／Dior提供
韓國男團Tomorrow x Together出席Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供
韓國男團Tomorrow x Together出席Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供
Dior品牌大使羅伯派汀森出席Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供
Dior品牌大使羅伯派汀森出席Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供
鐘形帽仿由Stephen Jones與總部位於開普敦的南非公司Earth Age共同設計。圖／Dior提供
鐘形帽仿由Stephen Jones與總部位於開普敦的南非公司Earth Age共同設計。圖／Dior提供
木質鞋底經過橡膠改良，可延伸出標誌性德比鞋和機車靴，兼具舒適輕鬆。圖／Dior提供
木質鞋底經過橡膠改良，可延伸出標誌性德比鞋和機車靴，兼具舒適輕鬆。圖／Dior提供
黛咪摩爾出席Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供
黛咪摩爾出席Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供
Saint-Laurent於1960年秋冬系列中另一設計「Negatif」取材的圍巾領設計貫穿全系列。圖／Dior提供
Saint-Laurent於1960年秋冬系列中另一設計「Negatif」取材的圍巾領設計貫穿全系列。圖／Dior提供
Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供
Dior 2025夏季男裝發表會。圖／Dior提供

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