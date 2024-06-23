NOKE忠泰樂生活好店+1！時尚選品店CLOUDNESS全新進駐

跨品項且複合多元、宛如一間小型的百貨公司，正是選品店的驚喜之處。CLOUDNESS時尚選品藝術策展店日前正式開幕、入駐大直質感地標NOKE忠泰樂生活一樓，開幕活動上並有品牌好友丁春誠以策展人身分出席開幕，為消費者帶來五感的全新買物體驗。

CLOUDNESS時尚選品藝術策展店當日出席來賓包含由共同主理人張珈瑄、品牌好友丁春誠，後者並以具落肩設計、螺紋圓領與刺繡徽標等特點的Choir Neutrals SP24湖水綠T恤造型，輕快時髦。CLOUDNESS時尚選品藝術策展店嘗試引進國內外藝術家與台灣在地設計師品牌，品項更涵蓋藝術、時尚、飾品、眼鏡、香氛、保養品，以及瞄準龐大的「毛小孩」市場，帶來頂級寵物選品。

像是休閒鞋履品牌「RUN OF」是由具機械、工業設計背景的設計師Matteo Ciuti所創立，其運動鞋擅長以異材質、鮮豔色彩拼接，造型感鮮明；台灣原創保養品牌SAWAA品牌名稱則是沙（sand）與水（water）的混種，強調自然且愉悅的使用體驗；以現代風格為主的Monotéte則帶來包款、小皮件，並以「日常穿搭的高質感包件」為品牌訴求；此外PEHOM則是為了「毛小孩」而誕生，並有寵物雨衣服飾、寵物用品、寵物玩具的多元設計系列；回歸居家、室內生活的La Rue 66，則聚焦於英式與美式風格，帶來選自世界各地的生活設計好物，包含歐式家居選品、傢俱、燈飾與軟裝設計。