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星巴克「第2杯折價100元」！只有2天、星冰樂適用
應援廣大上班族，星巴克宣布於6月24、25日連續兩天，推出「相約上班日！第二杯折100元」優惠活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯折價100元優惠。單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。
在優惠品項方面，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；但許多網友一再敲碗的星冰樂系列，是包括在優惠品項之內的。
明白星冰樂系列是許多粉絲在優惠活動時的心之所繫，星巴克也在FB官方粉絲團，貼文分享喝星冰樂的客製化建議，「『醇濃抹茶星冰樂』去糖、將牛奶更換成豆奶，口感相對會更清爽。」此外，「冰的『經典紅茶那堤』把原味糖漿換成鹹焦糖風味、再加一份黑糖葛粉，更顯蜜茶香。」貼文下粉絲也熱情回應，「好喝、好棒啊。」也有粉絲發現，「最近上班日，第二杯都折100元。」
依照慣例，本優惠活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。
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