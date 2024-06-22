快訊

鈦白粉巨頭創始人離世「無遺囑」 14歲兒繼承25億元股、女兒成公司實控人

16歲高職生天熱戲水突失蹤 搜救1小時尋獲送醫不治

乘風玩浪 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2025春夏秀輕快

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE日前舉辦2025春夏大秀，以「玩興作風」為主題，大秀飄逸輕快。圖／ISSEY MIYAKE提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE日前舉辦2025春夏大秀，以「玩興作風」為主題，大秀飄逸輕快。圖／ISSEY MIYAKE提供

隨著米蘭時裝周的邁入尾聲後、巴黎時裝周接力登場。日系服裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE日前於巴黎法國國家傢俱管理館（Mobilier national）舉辦2025春夏大秀，以「玩興作風」為主題，將服裝與整場大秀帶來如風般飄逸、輕快寫意。

擁有超過420年歷史的法國國家傢俱管理館，由於典藏大量珍貴傢俱、織物、掛毯，正和服裝本身織品的文化意涵不謀而和。開闊四方形的中庭內，大量似風箏般的白色複合式裝置藝術，以放射狀的陳列在秀場中央構建起一方特殊的風格領域。品牌經典的皺褶特色依然，但本季包含Windswept Plaid扭曲印花系列上大量如棋盤但扭曲變形的方格，帶來地圖等高線的聯想，讓跳色或拼色的服裝宛如地圖、引人入內探索；米白、橘、鵝黃、綠、淡粉、輕紫、咖啡等各種色彩以拼接或單色形式上身，Kite、Kite Coat系列的連帽、飛鼠寬袖的設計是本季特色，隨模特兒行走時呈現如浪花般拍打，也回應了本季「玩興作風」的主題。

值得一提的是，本季除了HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE經典的皺褶、鮮豔色彩等特色，部分造型如第14套將第二件黑色長外套組合在米色連身短褲上，以及第13套透過不規則的纏繞、拉鏈與疊加穿戴，屬於Parachute系列；該系列以降落傘為靈感，其正面繫帶模仿降落傘的安全帶，當行走時可讓空氣自然流入、並在背部形塑出圓滑如球狀的輪廓，同時隱藏的內部腰帶則可捲起、固定，造型多變。

該系列除披露了HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE過往少見的街頭、軍事DNA，也讓人眼睛為之一亮，未來會否常態、甚至增加比例成為HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的重要元素？且讓消費者與市場銷售、給出真切回應。

Monthly Color January外套呈現柔和的圓形輪廓，其手臂開口將讓袖子在行走時帶來動感視覺，並有多種穿著方式。圖／ISSEY MIYAKE提供
Monthly Color January外套呈現柔和的圓形輪廓，其手臂開口將讓袖子在行走時帶來動感視覺，並有多種穿著方式。圖／ISSEY MIYAKE提供
本季包含Windswept Plaid扭曲印花系列上大量如棋盤但扭曲變形的方格，帶來地圖等高線的聯想。圖／ISSEY MIYAKE提供
本季包含Windswept Plaid扭曲印花系列上大量如棋盤但扭曲變形的方格，帶來地圖等高線的聯想。圖／ISSEY MIYAKE提供
米白、橘、鵝黃、綠、淡粉、輕紫、咖啡等各種色彩以拼接或單色形式上身，帶出春夏的輕盈空氣感。圖／ISSEY MIYAKE提供
米白、橘、鵝黃、綠、淡粉、輕紫、咖啡等各種色彩以拼接或單色形式上身，帶出春夏的輕盈空氣感。圖／ISSEY MIYAKE提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE本季展現了少見的街頭、軍事DNA，讓人眼睛為之一亮。圖／ISSEY MIYAKE提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE本季展現了少見的街頭、軍事DNA，讓人眼睛為之一亮。圖／ISSEY MIYAKE提供
本季包含HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE過往少見的街頭、軍事DNA，也讓人眼睛為之一亮，扭曲印花系列上大量如棋盤但扭曲變形的方格，帶來地圖等高線的聯想。圖／ISSEY MIYAKE提供
本季包含HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE過往少見的街頭、軍事DNA，也讓人眼睛為之一亮，扭曲印花系列上大量如棋盤但扭曲變形的方格，帶來地圖等高線的聯想。圖／ISSEY MIYAKE提供
輕柔的粉嫩顏色，為陽剛和陰柔之間找到巧妙的平衡感。圖／ISSEY MIYAKE提供
輕柔的粉嫩顏色，為陽剛和陰柔之間找到巧妙的平衡感。圖／ISSEY MIYAKE提供

巴黎 服裝

延伸閱讀

這身材很難不流口水！「韓國天菜」李洙赫脫了　上空床照曬胸肌+冰塊腹肌

自由車／96聯賽重啟天母繞圈賽 馮俊凱、黃亭茵參戰

謝金燕《浪姐5》耍雙截棍闖總決賽 霸氣喊：成團少我是節目最大損失

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE信義微風形象店 全新開幕

相關新聞

乘風玩浪 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2025春夏秀輕快

隨著米蘭時裝周的邁入尾聲後、巴黎時裝周接力登場。日系服裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE日前於巴黎...

羅傑費德勒首部個人紀錄片 《最後的十二天》全新上線

每個偉大運動員的背後都有許多故事，而好的故事總值得我們重複認識、溫習。勞力士品牌代言人、可能是當代最偉大職業網球選手的羅...

奧運將臨！兩代泳將 X OMEGA 全新黑「海馬」酷炫上手

2024夏日奧林匹克運動會（以下簡稱奧運）即將開賽，身為大會官方時計的歐米茄（OMEGA）在日前發表了幽默、動感的形象廣...

打翻調色盤？RICHARD MILLE高科技腕表 曬動感新色

除了直觀的形體、輪廓，顏色最能傳遞情緒，帶來新鮮感受。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE為旗下既有的RM 65-...

品味神隊友+1繁花「李李」辛芷蕾成Roger Vivier代言人

談精品品味，法國時尚品牌總擁有文化的話語權。近日便有Roger Vivier宣布，將邀請中國女星辛芷蕾擔任品牌代言人，並...

全國電子鹿港鹿和店、台南善化店開幕！限時5天開幕慶全館家電9折

全國電子鹿港鹿和店、台南善化店今天（6月21日）開幕，下載全國電子APP好康不漏接，不定時推播優惠訊息，還可以隨時打開A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。