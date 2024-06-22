乘風玩浪 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2025春夏秀輕快

隨著米蘭時裝周的邁入尾聲後、巴黎時裝周接力登場。日系服裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE日前於巴黎法國國家傢俱管理館（Mobilier national）舉辦2025春夏大秀，以「玩興作風」為主題，將服裝與整場大秀帶來如風般飄逸、輕快寫意。

擁有超過420年歷史的法國國家傢俱管理館，由於典藏大量珍貴傢俱、織物、掛毯，正和服裝本身織品的文化意涵不謀而和。開闊四方形的中庭內，大量似風箏般的白色複合式裝置藝術，以放射狀的陳列在秀場中央構建起一方特殊的風格領域。品牌經典的皺褶特色依然，但本季包含Windswept Plaid扭曲印花系列上大量如棋盤但扭曲變形的方格，帶來地圖等高線的聯想，讓跳色或拼色的服裝宛如地圖、引人入內探索；米白、橘、鵝黃、綠、淡粉、輕紫、咖啡等各種色彩以拼接或單色形式上身，Kite、Kite Coat系列的連帽、飛鼠寬袖的設計是本季特色，隨模特兒行走時呈現如浪花般拍打，也回應了本季「玩興作風」的主題。

值得一提的是，本季除了HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE經典的皺褶、鮮豔色彩等特色，部分造型如第14套將第二件黑色長外套組合在米色連身短褲上，以及第13套透過不規則的纏繞、拉鏈與疊加穿戴，屬於Parachute系列；該系列以降落傘為靈感，其正面繫帶模仿降落傘的安全帶，當行走時可讓空氣自然流入、並在背部形塑出圓滑如球狀的輪廓，同時隱藏的內部腰帶則可捲起、固定，造型多變。