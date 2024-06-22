甜點太萌！高雄特色鍋店爆紅 空姐團飛小港必吃

台灣人愛吃鍋，火鍋產業商機一年高達400億，加上高雄市受到演唱會經濟助攻，帶來龐大觀光客，帶動不少餐飲業者投資高雄，位在高雄新興區的一家時尚鍋店就以特色湯底、澎湃食材，還有老闆獨門研發的特色料理，讓不少客人一吃成主顧，甚至還有虎航空姐團，每週都來報到，帶動其他航空公司空姐、機師也來光顧。

曾在澳洲生活17年，擁有輕航機執照，擔任過大聯盟台灣賽隨行翻譯的「飢餓小唐」老闆唐有建，家中事業是連鎖速食店的供應鏈廠商，也曾加盟連鎖速食業者開店，因為熱心公益曾榮獲麥當勞集團第1屆全球志工獎第1名，麥當勞成立75週年，也是台灣史上第1人，他憑著對料理熱情，與看好高雄餐飲市場商機，在高雄投資開店，最近還要到新加坡參加餐飲比賽，透過不斷學習研發，希望讓消費者在吃火鍋時，也品嘗更多不一樣的美食。