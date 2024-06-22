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奧運將臨！兩代泳將 X OMEGA 全新黑「海馬」酷炫上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黑色面盤的OMEGA Aqua Terra腕表所運用的機芯皆通過METAS認證、為瑞士大師天文台機芯。圖／OMEGA提供
黑色面盤的OMEGA Aqua Terra腕表所運用的機芯皆通過METAS認證、為瑞士大師天文台機芯。圖／OMEGA提供

2024夏日奧林匹克運動會（以下簡稱奧運）即將開賽，身為大會官方時計的歐米茄（OMEGA）在日前發表了幽默、動感的形象廣告後，再度邀請品牌好友、知名泳將「飛魚」Michael Phelps與新星Léon Marchand入鏡，發表共三種不同尺寸的黑色面盤海馬Aqua Terra腕表，為泳池畔的激烈競爭、提前燃起熱切情緒。

西元2000年、15歲時首度出賽奧運，包含2004、2008、2012、2016的五度奧運大賽中，合計獲得23面奧運金牌、出身美國的「飛魚」Michael Phelps，堪稱當代游泳賽事中難以超越的高牆，更是OMEGA家族好友中的傳奇一員；而另一位一同入鏡的小將Léon Marchand則來自法國、現年22歲，來自體育世家的他曾投入橄欖球與柔道，之後才轉換跑道、選擇與父母同樣領域的游泳，傳承意味鮮明之外，捲曲的金髮、稚氣的臉龐與無限可能的未來，更讓他去年成為法國精品品牌時尚大使，成為新一代的體壇時尚寵兒。

如此傳奇和閃耀新星的組合，只見在最新形象廣告中，兩人都為OMEGA留下了多組靜態影像，其中一張Michael Phelps在泳池畔冷靜的眼神展現一代傳奇的經典地位；另一張照片中、Léon Marchand則戴上白色泳帽，泳帽上並有著紅白藍三色法國國際以及Marchand名字，同樣讓人難以忽視他與Michael Phelps手上的OMEGA Aqua Terra腕表。

新款OMEGA Aqua Terra腕表以簡約的黑色面盤搭配精鋼表殼、表帶，共有41、38與34合計三種尺寸，其中41毫米使用8900機芯、38與34毫米則皆為8800機芯，但皆通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證，此外41與38毫米為梯形日期視窗，而34毫米的日期視窗則為圓形，三者防水性能皆達150米，訂價皆為21萬9,000元。雖然Michael Phelps已坐擁23面金牌、早早退休，但Léon Marchand會否傳承他的泳壇傳奇、再譜新象？當2024奧運來臨之際，且讓人在螢幕前一同欣賞、拭目以待！

黑色面盤的OMEGA新款Aqua Terra腕表，展現出動感的俐落風範。圖／OMEGA提供
黑色面盤的OMEGA新款Aqua Terra腕表，展現出動感的俐落風範。圖／OMEGA提供
在最新形象廣告中，歐米茄（OMEGA）邀請了知名泳將「飛魚」Michael Phelps（後）與新星Léon Marchand入鏡，演繹新款黑色面盤海馬Aqua Terra腕表，並展現了承先啟後的運動精神。圖／OMEGA提供
在最新形象廣告中，歐米茄（OMEGA）邀請了知名泳將「飛魚」Michael Phelps（後）與新星Léon Marchand入鏡，演繹新款黑色面盤海馬Aqua Terra腕表，並展現了承先啟後的運動精神。圖／OMEGA提供
傳奇美國知名泳將「飛魚」Michael Phelps。圖／OMEGA提供
傳奇美國知名泳將「飛魚」Michael Phelps。圖／OMEGA提供
34毫米的黑色面盤Aqua Terra腕表具有圓形日期視窗以及OMEGA經典的闊劍式指針。圖／OMEGA提供
34毫米的黑色面盤Aqua Terra腕表具有圓形日期視窗以及OMEGA經典的闊劍式指針。圖／OMEGA提供
傳奇美國知名泳將「飛魚」Michael Phelps。圖／OMEGA提供
傳奇美國知名泳將「飛魚」Michael Phelps。圖／OMEGA提供
法國體壇新星Léon Marchand。圖／OMEGA提供
法國體壇新星Léon Marchand。圖／OMEGA提供
隨著奧運即將來臨，OMEGA發表新款黑色面盤Aqua Terra腕表，並有34、38與41毫米三種尺寸。圖／OMEGA提供
隨著奧運即將來臨，OMEGA發表新款黑色面盤Aqua Terra腕表，並有34、38與41毫米三種尺寸。圖／OMEGA提供
法國體壇新星Léon Marchand。圖／OMEGA提供
法國體壇新星Léon Marchand。圖／OMEGA提供

奧運 法國 腕表

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