打翻調色盤？RICHARD MILLE高科技腕表 曬動感新色

除了直觀的形體、輪廓，顏色最能傳遞情緒，帶來新鮮感受。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE為旗下既有的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表推出全新配色，採用深黃色的Quartz TPT®石英纖維以及淡藍色的Quartz TPT®石英纖維表殼，為這只饒富動感、複雜精密的計時表款散發夏日活力、蓄勢待發。

RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表所使用的動力來源、RMAC4機芯原本共由480個零件組成。具有高振頻、可變慣性擺輪的RMAC4機芯並具備6齒的導柱輪結構，因此其計時碼表的運作將更為穩定；也由於計時碼表的運作涉及計時機制的發起、暫停與歸零，相當消耗能量，因此RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表並在表殼的8點鐘方向設定了一只按鈕，只需按壓便可快速為機芯上鍊，相較於多數表款需要以轉動表冠方式才能上鍊，無疑更為直觀、便利好操作。

於此同時，表冠上的「功能選擇器」則可讓其操作者在「手動上鍊模式」（W）、「半瞬跳日期設定」（D），以及「手動調整時間」（H）三種需求中快速切換，至今仍在高級運動表中，屬於少見的實用設計。事實上，過往的RM 65-01表款共推出了...紅金與Carbon TPT®碳纖維款、鈦合金款、Carbon TPT®碳纖維款、灰色Quartz TPT®石英纖維款，豐富的表殼材質除證明受到頂級收藏家的喜愛，也反應著機芯的穩定品質。