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打翻調色盤？RICHARD MILLE高科技腕表 曬動感新色

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表、深黃色Quartz TPT®石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表、深黃色Quartz TPT®石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

除了直觀的形體、輪廓，顏色最能傳遞情緒，帶來新鮮感受。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE為旗下既有的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表推出全新配色，採用深黃色的Quartz TPT®石英纖維以及淡藍色的Quartz TPT®石英纖維表殼，為這只饒富動感、複雜精密的計時表款散發夏日活力、蓄勢待發。

RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表所使用的動力來源、RMAC4機芯原本共由480個零件組成。具有高振頻、可變慣性擺輪的RMAC4機芯並具備6齒的導柱輪結構，因此其計時碼表的運作將更為穩定；也由於計時碼表的運作涉及計時機制的發起、暫停與歸零，相當消耗能量，因此RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表並在表殼的8點鐘方向設定了一只按鈕，只需按壓便可快速為機芯上鍊，相較於多數表款需要以轉動表冠方式才能上鍊，無疑更為直觀、便利好操作。

於此同時，表冠上的「功能選擇器」則可讓其操作者在「手動上鍊模式」（W）、「半瞬跳日期設定」（D），以及「手動調整時間」（H）三種需求中快速切換，至今仍在高級運動表中，屬於少見的實用設計。事實上，過往的RM 65-01表款共推出了...紅金與Carbon TPT®碳纖維款、鈦合金款、Carbon TPT®碳纖維款、灰色Quartz TPT®石英纖維款，豐富的表殼材質除證明受到頂級收藏家的喜愛，也反應著機芯的穩定品質。

值得一提的，正因為過去曾推出過多樣化的貴金屬、複合材質，更顯現本次淡藍色、深黃色新款的活躍感受：深黃色款在表冠、按鈕上都搭配以藍色橡膠細節；淡藍色款則在表冠按鈕處結合了橘色、淡黃色，加上酒桶形開放式鏤空面盤與鏤空機芯的多樣化配色。像是飽滿的彩虹或賽車賽道，當下一次計時碼表運作的瞬間，也像一場小型「腕上」賽車場，以熱情為成為生活加速、全面燃燒！

特殊的螺絲零件，將讓表殼、中層、機芯，穩固合而為一。圖／RICHARD MILLE提供
特殊的螺絲零件，將讓表殼、中層、機芯，穩固合而為一。圖／RICHARD MILLE提供
RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表、深黃色Quartz TPT®石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表、深黃色Quartz TPT®石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
黑色Carbon TPT®碳纖維款的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表，可從側面透過藍寶石水晶玻璃的曲面，欣賞面盤的精細修飾細節。圖／RICHARD MILLE提供
黑色Carbon TPT®碳纖維款的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表，可從側面透過藍寶石水晶玻璃的曲面，欣賞面盤的精細修飾細節。圖／RICHARD MILLE提供
機芯加表殼全數約600個零件的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表，非一般精密複雜。圖／RICHARD MILLE提供
機芯加表殼全數約600個零件的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表，非一般精密複雜。圖／RICHARD MILLE提供
RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表、淡藍色Quartz TPT®石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表、淡藍色Quartz TPT®石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
豐富的表殼材質與細節配色，成為擁有一只RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表的另一樂趣。圖／RICHARD MILLE提供
豐富的表殼材質與細節配色，成為擁有一只RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表的另一樂趣。圖／RICHARD MILLE提供
紅金與Carbon TPT®碳纖維款的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表，展現出貴氣也動感的RICHARD MILLE風格。圖／RICHARD MILLE提供
紅金與Carbon TPT®碳纖維款的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表，展現出貴氣也動感的RICHARD MILLE風格。圖／RICHARD MILLE提供
RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表、淡藍色Quartz TPT®石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表、淡藍色Quartz TPT®石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
灰色Quartz TPT®石英纖維款的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表，鮮黃色按鈕的對比，營造出明亮氛圍。圖／RICHARD MILLE提供
灰色Quartz TPT®石英纖維款的RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表，鮮黃色按鈕的對比，營造出明亮氛圍。圖／RICHARD MILLE提供
近500個零件的RMAC4機芯，具備可變慣性擺輪、快速上鍊機制等特點，複雜精細。圖／RICHARD MILLE提供
近500個零件的RMAC4機芯，具備可變慣性擺輪、快速上鍊機制等特點，複雜精細。圖／RICHARD MILLE提供

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