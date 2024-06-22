鎖管、軟絲、魷魚、烏賊如何分辨？ 看1張圖秒懂

昨天夏至，夏天正式開始。現在是鎖管盛產期，鎖管、軟絲、魷魚、烏賊怎麼分辨，「農業部」臉書粉專表示，都是頭足類，遠看很相似，其實各具特點。

鎖管又稱小卷、小管、透抽、中卷，農業部表示，其實都是鎖管類的物種，會因為體型大小關係，而有不同名稱。牠們呈現瘦長的圓錐形，所以又稱管魷，體型小（15公分內）的慣稱小卷、小管，菱形的鰭不會超過身體的一半；體型較大（15公分以上）的就是中卷、透抽，菱形的鰭會延伸至身長的一半，吃起來口感厚實。

農業部表示，軟絲身體呈現橢圓型，寬度較大的鰭跟身體幾乎等長，身材較接近烏賊，但身體比烏賊瘦長，鰭也比較偏菱形，因為體內有跟鎖管一樣半透明的基丁質鞘，所以跟鎖管關係較近。魷魚體型最大，鰭呈菱形或三角形，鰭不會超過身體的1/2。相較於鎖管、魷魚的眼睛沒有透明的眼膜覆蓋。

烏賊又稱花枝、墨魚，農業部表示，特色就是體內有一片白白的、類似衝浪板碳酸鈣質的殼；且身體橢圓、有點胖胖，兩側的鰭像裙襬一樣圍繞整身軀。一般見到的品種有虎斑烏賊、真烏賊、擬目烏賊。

海鮮挑選有哪些小撇步？農業部表示，最基本的方法就是「看眼睛」，眼睛清澈者代表很新鮮，若是眼睛出現白白的，表示較不新鮮。也摸摸觸角：若是活的頭足類水產，用手摸觸角時就會被吸住或捲住手指，表示十分有活力。還有表皮完整度：摸摸表皮，新鮮者表皮完整，有粘液是很正常的；避免挑選表皮破損或偏白者。觀察內骨骼：頭足類體內會有內骨骼（章魚除外），可摸摸看內骨骼是否完整，不要挑選內骨骼已經外露或是斷掉受傷者，可能較不新鮮。