快訊

宛如逃難…乘客拖行李「滿身泥濘」 新自強號骨折司機員甫脫困

新自強號乘客憶撞落石瞬間「比車禍恐怖」 曝首節車廂受損、醫護急奔救援

賀軍翔涉性侵疑雲GG！新戲拍一半確定換角 製作方：違背雙方誠信

聽新聞
test
0:00 / 0:00

品味神隊友+1繁花「李李」辛芷蕾成Roger Vivier代言人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Roger Vivier宣布，將邀請中國女星辛芷蕾擔任品牌代言人。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier宣布，將邀請中國女星辛芷蕾擔任品牌代言人。圖／Roger Vivier提供

談精品品味，法國時尚品牌總擁有文化的話語權。近日便有Roger Vivier宣布，將邀請中國女星辛芷蕾擔任品牌代言人，並隨即發表了全新形象視覺，以特殊的黑白影像，展現法式精品的當代、摩登與藝術氛圍。

近日演出電影《繁花》頗受好評的辛芷蕾，其實先前更在中國大熱宮廷劇《如懿傳》演出反派角色嘉貴妃金玉妍，近年並有《長江圖》、《繍春刀・修羅戰場》等戲劇作品。在成為品牌代言人後辛芷蕾並表示，「很開心成為 Roger Vivier 品牌代言人並呈現出如此美麗的廣告作品，我十分喜歡 Roger Vivier 的法式美學，以及 Gherardo Felloni 的各式先鋒設計，期待能與 Roger Vivier 創造更多浪漫篇章。」

由於Roger Vivier本身在過往便常和好萊塢女星合作，像是Marlene Dietrich的Jewel Heel 高跟鞋，資深法國影后Catherine Deneuve的Belle Vivier高跟鞋，都是品牌的過往經典，近年並陸續和Laura Dern、Isabella Rossellini，Susan Sarandon合作，展現出品牌與高跟鞋、西方女星的不解之緣。

事實上，本次Roger Vivier所發表的形象視覺中，辛芷蕾便換上了品牌經典的方釦高跟鞋，同時手上執取了一款黑色的Viv’ Choc皮革手提包，包款擁有柔軟觸感和雲朵般的輪廓；同時辛芷蕾也畫上懷舊風格的眼線、包頭與髮箍。未來除了有機會在巴黎時裝周中出現，辛芷蕾會否在某部大紅戲劇中使用Roger Vivier的包款或鞋履？請讓粉絲們密切注意了！

近日演出電影《繁花》頗受好評的辛芷蕾，先前也曾在中國大熱宮廷劇《如懿傳》演出反派角色嘉貴妃金玉妍。圖／Roger Vivier提供
近日演出電影《繁花》頗受好評的辛芷蕾，先前也曾在中國大熱宮廷劇《如懿傳》演出反派角色嘉貴妃金玉妍。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Viv Chou丁香紫紮染迷你泡芙包，12萬8,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Viv Chou丁香紫紮染迷你泡芙包，12萬8,000元。圖／Roger Vivier提供
透過甜美色彩與扎實的工藝細節，Roger Vivier帶來2024盛夏系列，引人漫步於海灘、鄉間或城市林蔭間。圖／Roger Vivier提供
透過甜美色彩與扎實的工藝細節，Roger Vivier帶來2024盛夏系列，引人漫步於海灘、鄉間或城市林蔭間。圖／Roger Vivier提供

品牌

延伸閱讀

唐嫣淚崩緊抱胡歌！網見「繁花」寶珠CP名場面：融化了

第一次回婆家過節就被刁難…夫一舉動霸氣護妻 網讚：神隊友給力

破191億播放量「繁花」將登台！ 王家衛曝選角胡歌秘辛

《慶餘年第二季》就這樣完了？小范大人後會有期

相關新聞

品味神隊友+1繁花「李李」辛芷蕾成Roger Vivier代言人

談精品品味，法國時尚品牌總擁有文化的話語權。近日便有Roger Vivier宣布，將邀請中國女星辛芷蕾擔任品牌代言人，並...

全國電子鹿港鹿和店、台南善化店開幕！限時5天開幕慶全館家電9折

全國電子鹿港鹿和店、台南善化店今天（6月21日）開幕，下載全國電子APP好康不漏接，不定時推播優惠訊息，還可以隨時打開A...

「AR水族館」快閃星飯店！台北遠東推夏日海底大冒險

搶攻暑假親子旅遊商機，台北遠東香格里拉推出兩大活動。6月20日至9月1日入住「夏日海底大冒險」親子住房專案，每晚8,20...

Q POWER限定特展 明起於台北當代藝術館展出

台灣2019年通過同婚專法，但LGBTQ+社群在日常生活和社會結構中仍面臨許多誤解與偏見。為了促進社會對LGBTQ+社群...

日本最高規生食級雞蛋！大武山牧場7/4上市 11餐廳上菜

對日本人來說，一天的開始如果能吃一道生蛋拌飯，就能獲得一整天的幸福能量；在台灣，雞蛋更是三餐中不可或缺的一部分。如今，這...

美得獨一無二！LOEWE Flamenco Surplus包善用餘料

不浪費是最隨手可做、又最有效率的永續實踐。以頂級皮革工藝聞名全球的西班牙品牌LOEWE，在今年六月推出限量版Flamen...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。