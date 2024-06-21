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品味神隊友+1繁花「李李」辛芷蕾成Roger Vivier代言人
談精品品味，法國時尚品牌總擁有文化的話語權。近日便有Roger Vivier宣布，將邀請中國女星辛芷蕾擔任品牌代言人，並隨即發表了全新形象視覺，以特殊的黑白影像，展現法式精品的當代、摩登與藝術氛圍。
近日演出電影《繁花》頗受好評的辛芷蕾，其實先前更在中國大熱宮廷劇《如懿傳》演出反派角色嘉貴妃金玉妍，近年並有《長江圖》、《繍春刀・修羅戰場》等戲劇作品。在成為品牌代言人後辛芷蕾並表示，「很開心成為 Roger Vivier 品牌代言人並呈現出如此美麗的廣告作品，我十分喜歡 Roger Vivier 的法式美學，以及 Gherardo Felloni 的各式先鋒設計，期待能與 Roger Vivier 創造更多浪漫篇章。」
由於Roger Vivier本身在過往便常和好萊塢女星合作，像是Marlene Dietrich的Jewel Heel 高跟鞋，資深法國影后Catherine Deneuve的Belle Vivier高跟鞋，都是品牌的過往經典，近年並陸續和Laura Dern、Isabella Rossellini，Susan Sarandon合作，展現出品牌與高跟鞋、西方女星的不解之緣。
事實上，本次Roger Vivier所發表的形象視覺中，辛芷蕾便換上了品牌經典的方釦高跟鞋，同時手上執取了一款黑色的Viv’ Choc皮革手提包，包款擁有柔軟觸感和雲朵般的輪廓；同時辛芷蕾也畫上懷舊風格的眼線、包頭與髮箍。未來除了有機會在巴黎時裝周中出現，辛芷蕾會否在某部大紅戲劇中使用Roger Vivier的包款或鞋履？請讓粉絲們密切注意了！
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