魅力席捲全球！討論度超高8組「韓國男團」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「韓國男團」話題的網路聲量表現，帶您了解最受熱議的韓國男團TOP8。

KPOP潮流從多年前的小眾發展至今風靡全球，而隨著時間推移，偶像團體也人才輩出，要能脫穎而出、進入大眾視野的競爭也更加激烈；同時，團體與成員的一舉一動皆可能引起廣泛討論，成為粉絲和大眾關注的焦點。

「NCT」小隊風格多元網各有所好 「BTS」成員辦「擁抱會」引粉絲暴動

▲ 網友熱議TOP8韓國男團 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「韓國男團」相關話題的討論，可見由26名不同國籍成員所組成的「NCT」聲量位居第一，該團體自出道以來實施「無限擴張制度」，透過持續增加團員及組成小分隊的方式進行活動。

NCT的各個小分隊風格各異，從青春洋溢的「NCT Dream」到風格強烈、經常演繹力量感舞蹈的「NCT 127」都各有擁護者，而今年2月作為NCT最後一支小分隊出道的「NCT WISH」也備受關注，為團體吸來不少討論熱度。

然而人紅是非多，前陣子NCT成員「遭爆桃色醜聞」的消息也在社群快速傳開，儘管後續所屬公司出面闢謠，仍讓不少粉絲無奈表示「NCT到底招誰惹誰了」、「澄清永遠比造謠要難」，喊話公司硬起來提告，並呼籲網友在沒有實質證據前不要一昧地跟風謾罵。

創下多個國際紀錄、被粉絲譽為「世界彈」的男團「BTS」同樣廣受熱議。BTS在樂壇的影響力有目共睹，許多網友談及該團體時皆給予高度評價如「每一次的舞台都是盡全力的」、「都是用自己的經驗去訴說故事」、「創作出很棒的作品，為世代發聲」等等，認為BTS之所以能達成今日的成就，是七位成員共同努力而來。

而近日團體中首位服完兵役的成員Jin，在退伍後舉辦的「粉絲擁抱會」引起熱烈討論，網友紛紛留言「防彈真的寵粉」、「老公回歸了」等，也對團員久違的合體表達期待。

此外，發行歌曲多次登頂音樂榜單、專輯銷量突破百萬的「SEVENTEEN」也是近期人氣節節上升的大勢男團，成團9年的他們日前於韓國、日本等地舉辦演唱會，吸引上萬歌迷共襄盛舉，便有網友在論壇上貼出大規模表演場館「爆滿」的照片，引來網友打趣留言「那麼大的地方竟然沒有我的座位」，對SEVENTEEN演唱會的一票難求感到無奈，同時又對團體的高人氣感到欣慰。

也有網友在討論區分享自己實際參加後的心得，大讚成員「真誠投入舞台的態度真的很有感染力」、「一舉手一投足就是很游刃有餘」等，讓不少粉絲深有共鳴「推 ! 看到本人真的會超感動」、「今年也是我第一次飛出國看，真的一起度過了很棒的時光」。

你喜歡的團體上榜了嗎？除了上述男團，還有許多KPOP藝人及團體也在這個產業裡賣力耕耘，持續以音樂、舞蹈和個人魅力打動世界各地歌迷；一起為自己的偶像打氣應援，期待他們帶來更多精彩的表演和作品吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「韓國男團」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/06~2024/06/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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