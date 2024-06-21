全國電子鹿港鹿和店、台南善化店開幕！限時5天開幕慶全館家電9折

全國電子鹿港鹿和店、台南善化店今天（6月21日）開幕，下載全國電子APP好康不漏接，不定時推播優惠訊息，還可以隨時打開APP查詢會員點數與購買紀錄、查詢保固時間，更便利的是直接在APP進行線上報修與查詢進度。6月21日至6月25日開幕慶期間綁定全國電子行動支付最高送3,100點會員點數，會員點數1點=1元，點數可折抵消費金額，折抵無上限。

全國電子鹿港鹿和店、台南善化店嶄新門市，皆為超過150坪超大3C家電複合式賣場，精心規劃情境式家電展示空間，並設立各大品牌主題形象區、智慧生活家電體驗區，還有豐富的「揪居家」生活百貨及廚房三機（熱水器、排油煙機、瓦斯爐）專區。

6月21日至6月25日全國電子鹿港鹿和店、台南善化店開幕慶期間好康大放送，空調9折享原廠好禮送最高1萬元，再享Dyson空氣清淨機加購優惠；指定冰箱、洗衣機、乾衣機單筆滿30,000元抽日本東京單人來回機票；指定冰箱、洗衣機單品滿20,000元就送不沾鍋雙鍋組。夏日省電費，趕快購買一級能效的冰箱、空調，可享政府節能補助最高5,000元，全國電子邀大眾響應環保愛地球，周末購買環保商品最高再送1,000元。

全國電子鹿港鹿和店再推開幕慶限時限量加碼活動，6月21日至6月25日輝葉AI追夢椅狂降5萬元，指定Soundbar 45折起；購物滿額再抽三星65型QLED量子電視、東元一級變頻空調及空氣清淨機等大獎。開幕期間消費滿額再贈料理碗組、Panasonic LED檯燈、無線手持吸塵器、象印萬用鍋等實用好禮。

全國電子台南善化店6月22日、6月23日下午2點與晚上7點加碼好康拍賣活動，多樣商品1元起標；購物滿額再抽三菱450公升三門變頻冰箱、奇美65型智慧聯網電視、LG 19公斤蒸善美直驅變頻洗衣機等大獎；6月21日至6月25日開幕慶期間消費滿額再贈湯鍋、電熨斗、果汁機等實用好禮。

●全國電子鹿港鹿和店門市資訊：

地址：彰化縣鹿港鎮鹿和路一段16號

電話：04-7789858

營業時間：早上11點至晚上9點30分

●全國電子善化店門市資訊：

地址：台南市善化區中正路203.205.207號

電話：06-5851258

營業時間：早上11點至晚上9點30分