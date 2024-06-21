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文史作家曹銘宗帶路 「腰瘦好吃」向庶民美食致意

中央社／ 台北21日電
文史作家曹銘宗近期出版「腰瘦好吃」，介紹78種適合夏日的美食。（貓頭鷹出版社提供）中央社
文史作家曹銘宗近期出版「腰瘦好吃」，介紹78種適合夏日的美食。（貓頭鷹出版社提供）中央社

夏日炎炎，怎樣才能吃得爽心開脾，滋味無窮，文史作家曹銘宗近期出版「腰瘦好吃」，介紹78種適合夏日的美食，同時向庶民美食致意。

曹銘宗在書序中表示，他曾是報社記者，主跑歷史、文化，平時喜歡買菜、煮飯。10多年前離開報社後，開始從事台灣文史寫作，也因沒有正式職業而成為專業的「買菜煮飯工作者」，經常以iPhone採訪報導，把臉書當成自媒體，許多關於美食的文章常以「腰瘦好吃」作為結語。

曹銘宗表示，「夭壽」華語的本意是短命，台語也是，但台語「夭壽」作為副詞可引申為「非常」，例如：「夭壽甜」、「夭壽好食」；作為感嘆詞則有驚訝、糟糕的意思，例如：「夭壽喔」。

曹銘宗表示，「腰瘦好吃」是受到台語「夭壽好食」影響而產生的「台灣華語」，把台語「夭壽」以華語念之，其發音與「腰瘦」相同，如此就變成「非常好吃」加「吃了腰瘦」的雙關語。曹銘宗說，食物如果很好吃又吃不胖（腰瘦），那就太完美了。

此書也有向庶民美食致意的意思，曹銘宗表示，台灣近年出現源自日本流行詞彙的「B級美食」，但他認為美食因價格、用餐環境、服務品質也許可以有A級、B級之分，對美味的感受卻無法對比高下，因此他對於用心經營、平價好吃的飲食攤店更心存敬意，「他們讓庶民花小錢吃飯也能心滿意足，平衡了飲食社會的貧富差距。」

此外，書中另外收錄曹銘宗「發願」告訴台灣人怎麼吃豬肉而寫的附錄。像是大家熟知的三層肉外，還有更好吃的「二層肉」，一隻豬僅有兩小塊的「三角肉」，還有Ｑ而不肥的「脫胸肉」，讓民眾對「台灣豬」有嶄新的認識。

曹銘宗 美食

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