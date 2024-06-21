「AR水族館」快閃星飯店！台北遠東推夏日海底大冒險

搶攻暑假親子旅遊商機，台北遠東香格里拉推出兩大活動。6月20日至9月1日入住「夏日海底大冒險」親子住房專案，每晚8,200元起，免費暢玩6大主題空間，包括結合虛擬實境的AR水族館。此外，每周六、日下午3點至晚上7點，7樓戶外夏季泳池，還有打造波希米亞風的「夏日池畔野餐趣」，成人每位1,399元，可任選主菜、配菜與甜點及飲品無限暢飲，孩童每位799元含兒童餐及飲品。

台北遠東香格里拉暑期全新推出「夏日海底大冒險」親子住房專案，最多可入住兩位大人及兩位12歲以下孩童，每晚8,200元起，包含自助早餐、哈根達斯迷你杯冰淇淋、海洋玩偶乙隻、隨機造型悠遊卡乙張、兒童備品等豐富迎賓禮。

其中，特邀知名當代藝術家劉躍與XR互動程式設計專家邱茂哲，共同設計AR實境體驗空間「Spark AR水族館」，透過手機拍照或錄影，體驗與鯨魚、小丑魚、熱帶魚等魚群一起悠遊。除了沉浸式體驗外，還有適合全家大小一起同樂的深海派對釣魚機和海底總動員打地鼠機。

同時與時下最夯的「PILALA皮拉拉史萊姆樂園」獨家合作，推出結合知識教學與互動體驗的「皮拉拉史萊姆DIY」手作課程，讓孩子訓練手部肌肉與專注力，大人也可以舒壓放鬆。周五至周日入住專案可免費體驗一堂，需事先預約。

專為小小孩打造的「海洋樂園」，鋪上舒適地墊的繽紛空間，每一區都巧思安排各種感知訓練的安全學習遊具，可讓孩子們盡情探索，例如遊戲樹屋、溜滑梯馬卡龍球池、平衡木、搖搖馬、城堡大積木，還有迷你高爾夫、保齡球、乒乓球、籃球等多樣運動遊戲。

滿足孩子角色扮演樂趣的「尼莫小廚房」，孩子們可以在這裡使用迷你版廚房用具。還有適合好動孩子體驗的「極速世界」，提供熱血的賽車競速和足球遊戲。

大人小孩都愛的「Switch歡樂任天堂」，則有多款遊戲選擇，例如探索海底的深海迷航、享受對決樂趣的馬力歐派對，以及六大運動競賽項目的Nintendo Switch Sports等。

波希米亞風的「夏日池畔野餐趣」，於6月22日至9月1日，每周六及周日下午登場，宛如城市綠洲的戶外泳池佈置繽紛浪漫，主廚團隊特別設計西式派對餐點，還有泳池趴必備的大型浮具、池畔酒吧等吃喝玩樂一應俱全，需三天前預訂。相關資訊可洽：02-7711-2080。

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