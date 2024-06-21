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Q POWER限定特展 明起於台北當代藝術館展出

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台北當代藝術館（MOCA Taipei）與彩虹平權大平台首次攜手合作展出「Q POWER」展覽，呈現 LGBTQ+故事作品。記者董俞佳／攝影
台北當代藝術館（MOCA Taipei）與彩虹平權大平台首次攜手合作展出「Q POWER」展覽，呈現 LGBTQ+故事作品。記者董俞佳／攝影

台灣2019年通過同婚專法，但LGBTQ+社群在日常生活和社會結構中仍面臨許多誤解與偏見。為了促進社會對LGBTQ+社群的理解與包容，台北當代藝術館（MOCA Taipei）與彩虹平權大平台首次攜手合作展出「Q POWER」展覽，呈現 LGBTQ+故事作品。

ＱPOWER限定特展 6月22日起至8月11日，於台北當代藝術館展出。此次展覽展示25組入圍Q POWER獎項的作品，涵蓋「Q Video影像創作獎」、「Q Music音樂創作獎」、「Q Campaign創意行銷獎」、「Q Literature文字創作獎」以及「Q POWER精神獎」。這些作品以多樣的形式呈現LGBTQ+社群的故事，希望透過藝術的力量促進社會理解與包容。

在今日的記者會上，台北當代藝術館館長駱麗真、彩虹平權大平台執行長鄧筑媛以及本次展覽的策展人、微波造浪負責人黃遠君共同出席。和碩聯合科技董事長童子賢也到場支持。

和碩聯合科技董事長童子賢長期支持性別議題，他表示，2019年他也在場見證同婚驕傲的一刻，那是台灣人權進步的關鍵時刻，持續支持婚姻平權

LGBTQ 同婚專法 婚姻平權 社群 藝術館

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