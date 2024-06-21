日本最高規生食級雞蛋！大武山牧場7/4上市 11餐廳上菜

對日本人來說，一天的開始如果能吃一道生蛋拌飯，就能獲得一整天的幸福能量；在台灣，雞蛋更是三餐中不可或缺的一部分。如今，這款獲得日本最高規生食級的雞蛋也將在台上市。

鮮蛋專家「大武山牧場」與日本最大蛋雞牧場「TAMAGO&COMPANY株式會社」（原伊勢食品）合作，7月4日起，將可以在全家便利商店「FamiSuper選品超市店」、大潤發等通路購買，並將串連11家精選餐廳展開為期一個月的「幸せ蛋祭典」期間限定活動，推出精緻的生食級雞蛋料理。

大武山牧場董事長林鳳春表示，希望結合台日雙方經驗與傳承的「幸せ鮮蛋」，讓餐飲業者們在食材的選擇能多一道把關，也讓吃到美味生蛋料理的消費者們因為一顆小小的雞蛋感受到滿滿幸福。

TAMAGO&COMPANY株式會社旗下「伊勢雞蛋」是遍布世界的生食級雞蛋品牌。大武山牧場借鏡日本的百年飼養技術，於生產系統革新與產品研發，更著重加強在日式高規格的農場環境管理、雞隻採檢部分。而生食級雞蛋最重要正是沙門氏菌的監測，因此，大武山牧場除雞隻完善接種沙門氏菌疫苗外，更特別與屏東科技大學家禽臨床微生物實驗室合作，執行「沙門氏菌及大腸桿菌O157之微生物監控計畫」，總採檢高達200多個採檢點。同時，以每個雞舍棟別為單位進行個別採檢，透過高頻率設計採樣，達到沙門氏菌、大腸桿菌O157雙重監控。

大武山牧場營運長魏毓恆說明，目前大武山牧場生食級雞蛋日產量已達8～10萬顆，約佔總產量10%。近期來台灣展店的日本排隊名店「漢堡排嘉」更是首家合作，選用台灣在地生產的生食級「幸せ鮮蛋」作為店內TKG生蛋拌飯的指定用蛋。

7月4日起，「幸せ鮮蛋」全台大潤發門市搶先上架，7月4日至8月8日新品上架期間，享第二件六折優惠活動；7月10日起於全家「FamiSuper選品超市店」上架，7月10日起至8月6日同樣享有第二件六折新品快閃優惠。

此外，7月1日至7月31日，大武山牧場串連高達11家的餐廳共同響應「幸せ蛋祭典」生食級雞蛋料理活動，包含榮獲米其林指南的台南名店「㕩肉舖Pankoko × 燒肉專門店」、來自日本東京100％道地「山本漢堡排」、臺虎精釀首間日式居酒屋「臺虎居餃屋」、位於台北中山站以肉為主題玩味料理的小酒館「肉玩バル Meat Play Bal」等。