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美得獨一無二！LOEWE Flamenco Surplus包善用餘料
不浪費是最隨手可做、又最有效率的永續實踐。以頂級皮革工藝聞名全球的西班牙品牌LOEWE，在今年六月推出限量版Flamenco Surplus包款，重新利用餘料的奢華皮革製作出悅目色彩波紋，用最有機的大自然曲線演繹柔軟優美的經典Flamenco包，將靈巧設計結合完美工藝，實踐可持續發展理念，以豐富想像力向大自然致敬。
LOEWE所有系列均使用高品質、低環境影響的材料製成，93%的皮革來自Leather Working Group認證的製革廠。延續LOEWE持續進行的Surplus Project企劃案，限量版的Flamenco Surplus則是採用過往系列中餘料的皮革製作而成，由工匠團隊將這些皮革切割並壓縮在一起，再對每塊皮革進行削薄處理，利用表面薄層移除後所展現出起伏的色彩層次作為裝飾，這些天然的觸感層次讓人聯想到大自然中的岩石地層或地形圖。
Flamenco包款最早於1980年代推出，並於2015年由創意總監Jonathan Anderson重新設計，其名稱來自拉緊繩結時包身出現如「佛朗明哥裙」舞動的優美折紋，輕便的設計可手提、肩背或斜背。Flamenco Surplus已於全球指定Casa LOEWE和ReCraft店販售。
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