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憑學生證、3大燒肉享優惠！肉次方、原燒、金咕現折200

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
7月1日至8月30日指定時段，2人同行前往「肉次方」，憑學生證消費套餐，每單現折100元。圖/王品提供
7月1日至8月30日指定時段，2人同行前往「肉次方」，憑學生證消費套餐，每單現折100元。圖/王品提供

暑假即將到來，王品集團3大燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」、「Oh my!原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」搶攻暑期商機，7/1至8/30，周一至周五持學生證內用消費即享專屬優惠。

今年滿20周年的「Oh my!原燒」7/9菜單升級，打造4組經典套餐，即日起至8月底，平日內用消費1客多人套餐出示學生證就能現折100元，點2客多人套餐出示2張證件再折100元。9月底前，內用消費套餐還能用79元換購楊枝甘露冰淇淋。

西門町開幕半年就獲得高人氣的「金咕韓式原塊烤肉」，迎接暑期學生族也提供學生證優惠。活動期間揪親友2人同行秀出1張學生證，最低能用888元，大啖原價988元的金嘟好雙人套餐（10%服務費另計），吃得到「國產豬五花三吃」。

網路熱議的燒肉吃到飽「肉次方 燒肉放題」，7/1至8/30指定時段，周一至周四下午13:50~16:10和周五下午13:20~15:40，2人同行憑學生證消費套餐（兒童餐恕不適用），每單現折100元，4人前往每單現折200元，依此類推，無肉不歡的學生族記得提前訂位。9月底前，18歲以上的肉肉控內用消費套餐再享400ml生啤每杯特價99元。

「肉次方 燒肉放題 高雄裕誠店」將於6/25試營運，目前已開放門市電話及線上訂位，該店位在裕誠路和富民路口，樓下有「初瓦韓式料理」和「享鴨 烤鴨與中華料理」，對面是「青花驕麻辣鍋」及「12MINI快煮鍋」，五品牌串聯起王品美食聚落。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7月1日至8月30日周一至周五，前往「金咕」消費1客多人套餐，憑學生證現折100元，消費2客出示2張證件再折100元。圖/王品提供
7月1日至8月30日周一至周五，前往「金咕」消費1客多人套餐，憑學生證現折100元，消費2客出示2張證件再折100元。圖/王品提供

套餐 料理 烤肉 燒肉

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