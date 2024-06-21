聽新聞
test
0:00 / 0:00
憑學生證、3大燒肉享優惠！肉次方、原燒、金咕現折200
暑假即將到來，王品集團3大燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」、「Oh my!原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」搶攻暑期商機，7/1至8/30，周一至周五持學生證內用消費即享專屬優惠。
今年滿20周年的「Oh my!原燒」7/9菜單升級，打造4組經典套餐，即日起至8月底，平日內用消費1客多人套餐出示學生證就能現折100元，點2客多人套餐出示2張證件再折100元。9月底前，內用消費套餐還能用79元換購楊枝甘露冰淇淋。
西門町開幕半年就獲得高人氣的「金咕韓式原塊烤肉」，迎接暑期學生族也提供學生證優惠。活動期間揪親友2人同行秀出1張學生證，最低能用888元，大啖原價988元的金嘟好雙人套餐（10%服務費另計），吃得到「國產豬五花三吃」。
網路熱議的燒肉吃到飽「肉次方 燒肉放題」，7/1至8/30指定時段，周一至周四下午13:50~16:10和周五下午13:20~15:40，2人同行憑學生證消費套餐（兒童餐恕不適用），每單現折100元，4人前往每單現折200元，依此類推，無肉不歡的學生族記得提前訂位。9月底前，18歲以上的肉肉控內用消費套餐再享400ml生啤每杯特價99元。
「肉次方 燒肉放題 高雄裕誠店」將於6/25試營運，目前已開放門市電話及線上訂位，該店位在裕誠路和富民路口，樓下有「初瓦韓式料理」和「享鴨 烤鴨與中華料理」，對面是「青花驕麻辣鍋」及「12MINI快煮鍋」，五品牌串聯起王品美食聚落。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言