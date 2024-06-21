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咖啡界網紅報到！7-ELEVEN CITY PRIMA首推「精品馥芮白」　限時14天嘗鮮價喝一波

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」將於6月26日起在全台逾6,700家門市首度推出「精品馥芮白」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」將於6月26日起在全台逾6,700家門市首度推出「精品馥芮白」。圖／7-ELEVEN提供

精品咖啡新潮流報到！為持續提供精品咖啡愛好者更多優質精品風味，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」將於6月26日起在全台逾6,700家門市首度推出「精品馥芮白」，咖啡濃郁、奶香輕盈、花果甜香更突出，大杯原價120元，6月26日至7月9日可享期間限定嘗鮮價89元（大杯／冰熱任選），不僅如此，「CITY PRIMA」今年第5度與金曲獎合作，將杯套變身金曲獎設計，共同為追求極致喝采。

7-ELEVEN持續精耕精品咖啡品牌「CITY PRIMA」，實踐讓精品咖啡生活化目標，已成為消費者喝精品咖啡的首選通路。秉持為咖啡極致而生精神再推出「精品馥芮白」，「馥芮白」命名由來為英文原名「Flat White」，發源自紐澳地區，近年風靡歐美咖啡圈成為熱門的義式咖啡品項，與拿鐵相較，使用更多濃縮咖啡，適合喜歡較濃郁風味咖啡又想淺嘗滑順奶香的咖啡愛好者。

另外，7-ELEVEN全台21家「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」歡慶冠軍風味升級第2彈，將於6月26日至7月9日推出購買冠軍美式咖啡／拿鐵大杯一杯送冠軍典藏濾掛咖啡一包；精品手沖同慶享內用續杯半價。不可思議冠軍系列全新風味升級，訴求以哥倫比亞沿安地斯火山脈種植高品質咖啡豆，並添用衣索比亞藝伎咖啡豆與西達摩日曬豆，果香濃郁甜感層次有感提升且帶花香餘韻。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年第5度與金曲獎合作，將杯套變身金曲獎設計，共同為追求極致喝采。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年第5度與金曲獎合作，將杯套變身金曲獎設計，共同為追求極致喝采。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台21家「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」冠軍系列全新風味升級。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台21家「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」冠軍系列全新風味升級。圖／7-ELEVEN提供
6月26日至7月9日於7-ELEVEN全台21家「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」購買冠軍美式咖啡或拿鐵大杯一杯送冠軍典藏濾掛咖啡一包。圖／7-ELEVEN提供
6月26日至7月9日於7-ELEVEN全台21家「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」購買冠軍美式咖啡或拿鐵大杯一杯送冠軍典藏濾掛咖啡一包。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 品牌 衣索比亞

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