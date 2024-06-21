台灣虎航2024冬季班表下周一開賣　促銷票價最低1299起

台灣虎航2024年冬季班表早鳥優惠首波，將於下周一（24日）開賣，尊榮虎（tigerprime）可享有本次開賣優先搶票的權利；台虎提醒虎迷們務必加入tigerclub會員並記得累積虎足跡（tigerpath），才可參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。

台灣虎航表示，2024年冬季班表首波銷售時程分為兩個階段，尊榮虎優先搶票日為6月24日，時間為當天上午10點起至晚間23點59分止。全員促銷期間首日是6月25日上午10點起至6月25日晚間23點59分止。

首日促銷航線有桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦，單程未稅NT$1,299起；桃園-濟州島單程未稅NT$1,499起；桃園/高雄-峴港單程未稅NT$1,599起；桃園-茨城單程未稅NT$1,699起；桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋單程未稅NT$1,799起；桃園-新潟單程未稅NT$1,999起；桃園-普吉島單程未稅NT$2,699起。

全員促銷期間次日為6月26日上午10點起至6月26日晚間23點59分止。次日促銷航線有桃園/高雄-沖繩那霸單程未稅NT$1,599起；桃園-岡山單程未稅NT$1,699起；桃園-大阪關西、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀單程未稅NT$1,799起；桃園-花卷、桃園-仙台單程未稅NT$2,099起；桃園-旭川、桃園-札幌(新千歲)、桃園-函館單程未稅NT$2,599起。