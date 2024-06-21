智慧小夥伴報到！萬寶龍新款智慧耳機、小巧有型好音質

智慧數位生活帶來便利，而數位也可以帶有時尚風格，一如近日萬寶龍（Montblanc）推出新款的MTB 03無線耳機與Summit 3智慧手表，在經典的黑白雙色與白色六芒星之外，並帶來英倫綠色新款設計。

隨身攜帶的耳機設計又可概分為大型的全罩式、輕巧的耳道式（又稱入耳式）。新款的萬寶龍MTB 03無線藍芽入耳式耳機除了經典黑色，本季再有新款的英倫綠色，時髦、書卷氣息鮮明；同時考慮到現代生活環境的複雜場域音聲，MTB 03並具備主動降噪功能、尤其機身防水，再提供直覺式觸控的便利體驗；此外一旦搭配相應的Montblanc Sound應用程式，將可透過聽力測試技術，根據個人聽力創建個人化的音色設定、展現更為使用者導向的聆聽感受。