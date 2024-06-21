智慧小夥伴報到！萬寶龍新款智慧耳機、小巧有型好音質
智慧數位生活帶來便利，而數位也可以帶有時尚風格，一如近日萬寶龍（Montblanc）推出新款的MTB 03無線耳機與Summit 3智慧手表，在經典的黑白雙色與白色六芒星之外，並帶來英倫綠色新款設計。
隨身攜帶的耳機設計又可概分為大型的全罩式、輕巧的耳道式（又稱入耳式）。新款的萬寶龍MTB 03無線藍芽入耳式耳機除了經典黑色，本季再有新款的英倫綠色，時髦、書卷氣息鮮明；同時考慮到現代生活環境的複雜場域音聲，MTB 03並具備主動降噪功能、尤其機身防水，再提供直覺式觸控的便利體驗；此外一旦搭配相應的Montblanc Sound應用程式，將可透過聽力測試技術，根據個人聽力創建個人化的音色設定、展現更為使用者導向的聆聽感受。
此外Summit 3智慧手表則帶來新款的冰川藍色款，表款擁有如萬寶龍靈感、白朗峰所在冰川藍色的蔚藍視覺，同時隨附可替換的孔雀藍色小牛皮帶與尼龍橡膠表帶；同時表款將運用Summit應用程式，可提供步數紀錄、睡眠監測，以及血氧測量等功能，同時並搭配Wear OS by Google™作業系統，內置多種應用程式，訂價43,400元，已於全台萬寶龍專賣店、經銷通路，正式上路。
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