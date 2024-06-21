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周杰倫、「淚之女王」金智媛來了！下周將為DIOR同站台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國女演員金智媛將來台出席DIOR 台北新光三越Diamond Towers精品店開幕記者會圖為金智媛於《淚之女王》劇中演繹Lady Dior包款。圖／翻攝自Netflix
韓國女演員金智媛將來台出席DIOR 台北新光三越Diamond Towers精品店開幕記者會圖為金智媛於《淚之女王》劇中演繹Lady Dior包款。圖／翻攝自Netflix

Dior宣布首次以DIOR品牌全球代言人身分於台灣出席活動的華語流行樂天王周杰倫，以及「淚之女王金智媛將來台出席於下週二（6月25日）於台北新光三越Diamond Towers舉辦的開幕活動。

周杰倫於去年開始正式成為DIOR品牌全球代言人，並曾多次於演唱會和公開活動上穿戴Dior。上半年熱播韓劇「淚之女王」中飾演的女主角洪海仁的金智媛氣質高雅、穿著時髦，搭配高顏值男主角金秀賢，畫面賞心悅目，加上劇情狗血引發網友熱議，創造高收視，金智媛也立刻成為許多時尚精品寵兒。

Dior於台北大安區忠孝復興商圈全新地標的新光三越Diamond Towers二館，開設品牌全新概念專賣店，共兩層樓的購物空間共約470平方米（約140坪），展售最新女性時裝、配件、鞋履和珠寶腕表與部分家飾系列設計。

DIOR品牌全球代言人周杰倫將出席DIOR 台北新光三越Diamond Towers精品店開幕記者會。圖／摘自周杰倫Instagram @jaychou
DIOR品牌全球代言人周杰倫將出席DIOR 台北新光三越Diamond Towers精品店開幕記者會。圖／摘自周杰倫Instagram @jaychou
熱播韓劇「淚之女王」女主角金智媛即將下週將來台出席6月25日Dior新光三越Diamond Towers二館開幕活動。圖／Dior提供
熱播韓劇「淚之女王」女主角金智媛即將下週將來台出席6月25日Dior新光三越Diamond Towers二館開幕活動。圖／Dior提供
韓國女演員金智媛將來台出席DIOR台北新光三越 Diamond Towers精品店開幕記者會。圖／摘自@highziumstudio
韓國女演員金智媛將來台出席DIOR台北新光三越 Diamond Towers精品店開幕記者會。圖／摘自@highziumstudio
DIOR品牌全球代言人周杰倫將出席DIOR 台北新光三越Diamond Towers精品店開幕記者會。圖／摘自周杰倫Instagram @jaychou
DIOR品牌全球代言人周杰倫將出席DIOR 台北新光三越Diamond Towers精品店開幕記者會。圖／摘自周杰倫Instagram @jaychou
韓國女演員金智媛將來台出席DIOR台北新光三越 Diamond Towers精品店開幕記者會。圖／摘自@highziumstudio
韓國女演員金智媛將來台出席DIOR台北新光三越 Diamond Towers精品店開幕記者會。圖／摘自@highziumstudio
韓國女演員金智媛將來台出席DIOR 台北新光三越Diamond Towers精品店開幕記者會圖為金智媛於《淚之女王》劇中演繹Dior服裝。圖／翻攝自Netflix
韓國女演員金智媛將來台出席DIOR 台北新光三越Diamond Towers精品店開幕記者會圖為金智媛於《淚之女王》劇中演繹Dior服裝。圖／翻攝自Netflix

Dior 周杰倫 淚之女王 金智媛

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