周杰倫、「淚之女王」金智媛來了！下周將為DIOR同站台

Dior宣布首次以DIOR品牌全球代言人身分於台灣出席活動的華語流行樂天王周杰倫，以及「淚之女王」金智媛將來台出席於下週二（6月25日）於台北新光三越Diamond Towers舉辦的開幕活動。

周杰倫於去年開始正式成為DIOR品牌全球代言人，並曾多次於演唱會和公開活動上穿戴Dior。上半年熱播韓劇「淚之女王」中飾演的女主角洪海仁的金智媛氣質高雅、穿著時髦，搭配高顏值男主角金秀賢，畫面賞心悅目，加上劇情狗血引發網友熱議，創造高收視，金智媛也立刻成為許多時尚精品寵兒。