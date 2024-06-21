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LV By the Pool最有度假感的Monogram來了！衝浪板帥翻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
夏日必備的帽子款式推出牛仔流蘇漁夫帽和鴨舌帽、棕櫚編織巴拿馬帽。圖／路易威登提供
夏日必備的帽子款式推出牛仔流蘇漁夫帽和鴨舌帽、棕櫚編織巴拿馬帽。圖／路易威登提供

夏日的腳步將近，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以全新LV By the Pool系列，將對異國旅行的嚮往融入日常生活。系列設計涵蓋女裝、包包配件、時尚首飾、餐具禮品等，採用豐富天然材料與鮮豔色彩，讓休閒的夏日時光散發出悠閒魅力。

本季服飾主打的印花圖案包括重新演繹為細緻瓷磚圖案的Monogram、茂密植物圖案、以及充滿夏日風情的柳條圖案。輕鬆感十足的襯衫是必備單品，可隨意搭配褲裝和裙裝。珊瑚色、桃粉色和加勒比海藍色與優雅的白色和沙色中性色相互襯托。寬鬆與合身的比例交相輝映，滿足白日與夜晚不同場合的穿著需求。

Monogram圖案在OnTheGo、Coussin 和Neverfull等包款上以搶眼的藍色或橙色水彩畫效果呈現，Nano Speedy和 Noe水桶包採用天然的手工編織拉菲草材質製作，柳條和藤編的Capucines系列所採用的複雜法式編筐和編織技術向1892年的Malle Pique Nique致敬。彩虹漸層色噴繪小牛皮「Pearly珍珠光彩」表面處理工藝的Capucines、Capushell和Twist系列則引進熱帶主題的另一種面貌。

時尚首飾包括首次推出有彩色玻璃珍珠的My LV Pearl系列，其他珠寶則裝飾洋溢夏日海島風情的白色玻璃珍珠。夏日必備的帽子推出Monogram牛仔流蘇漁夫帽和鴨舌帽、棕櫚編織巴拿馬帽以及LV Tiles鉤編帽等多種款式，太陽眼鏡則有變化多端的My LV Chain Round鏡框。珊瑚色調的Monogram Tiles手工衝浪板以高級玻璃纖維和樹脂材質製作，中央有木製龍骨，則是本季最極致的收藏品。

無論是在海濱度過休閒的夏日時光，或在小鎮漫步，度假風格的服裝穿著都散發出悠閒魅力。圖／路易威登提供
無論是在海濱度過休閒的夏日時光，或在小鎮漫步，度假風格的服裝穿著都散發出悠閒魅力。圖／路易威登提供
Monogram圖紋妝點在獨特處理棉質牛仔布材質的包款上。圖／路易威登提供
Monogram圖紋妝點在獨特處理棉質牛仔布材質的包款上。圖／路易威登提供
LV By the Pool系列，將對異國旅行的嚮往融入日常生活。圖／路易威登提供
LV By the Pool系列，將對異國旅行的嚮往融入日常生活。圖／路易威登提供
柳條和藤編的Capucines系列，採用複雜的法式編筐和編織技術向1892年的Malle Pique Nique致敬。圖／路易威登提供
柳條和藤編的Capucines系列，採用複雜的法式編筐和編織技術向1892年的Malle Pique Nique致敬。圖／路易威登提供
Nano Speedy和 Noe水桶包採用天然的手工編織拉菲草材質並以皮革細節點綴，柳條和藤編的Capucines手袋系列，採用複雜的法式編筐和編織技術向1892年的 Malle Pique Nique致敬。圖／路易威登提供
Nano Speedy和 Noe水桶包採用天然的手工編織拉菲草材質並以皮革細節點綴，柳條和藤編的Capucines手袋系列，採用複雜的法式編筐和編織技術向1892年的 Malle Pique Nique致敬。圖／路易威登提供
LV By the Pool系列包款以自由奔放的個性與精湛工藝，兼具藝術性和絕佳手感。圖／路易威登提供
LV By the Pool系列包款以自由奔放的個性與精湛工藝，兼具藝術性和絕佳手感。圖／路易威登提供
NEONOE BB包。圖／路易威登提供
NEONOE BB包。圖／路易威登提供
Monogram Tiles衝浪板是夏日最極致的收藏品。這款高級玻璃纖維和樹脂材質的手工衝浪板，中央有木製龍骨，底部為本季的主題圖案和全新的 LV 船型標誌。圖／路易威登提供
Monogram Tiles衝浪板是夏日最極致的收藏品。這款高級玻璃纖維和樹脂材質的手工衝浪板，中央有木製龍骨，底部為本季的主題圖案和全新的 LV 船型標誌。圖／路易威登提供
Neverfull等主要款式上則以搶眼的藍色或橙色水彩畫效果呈現Monogram圖紋。圖／路易威登提供
Neverfull等主要款式上則以搶眼的藍色或橙色水彩畫效果呈現Monogram圖紋。圖／路易威登提供
夏日的腳步將近，路易威登再次推出LV By the Pool系列，將對異國旅行的嚮往融入日常生活。圖／路易威登提供
夏日的腳步將近，路易威登再次推出LV By the Pool系列，將對異國旅行的嚮往融入日常生活。圖／路易威登提供

LV 珍珠

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