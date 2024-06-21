LV By the Pool最有度假感的Monogram來了！衝浪板帥翻
夏日的腳步將近，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以全新LV By the Pool系列，將對異國旅行的嚮往融入日常生活。系列設計涵蓋女裝、包包配件、時尚首飾、餐具禮品等，採用豐富天然材料與鮮豔色彩，讓休閒的夏日時光散發出悠閒魅力。
本季服飾主打的印花圖案包括重新演繹為細緻瓷磚圖案的Monogram、茂密植物圖案、以及充滿夏日風情的柳條圖案。輕鬆感十足的襯衫是必備單品，可隨意搭配褲裝和裙裝。珊瑚色、桃粉色和加勒比海藍色與優雅的白色和沙色中性色相互襯托。寬鬆與合身的比例交相輝映，滿足白日與夜晚不同場合的穿著需求。
Monogram圖案在OnTheGo、Coussin 和Neverfull等包款上以搶眼的藍色或橙色水彩畫效果呈現，Nano Speedy和 Noe水桶包採用天然的手工編織拉菲草材質製作，柳條和藤編的Capucines系列所採用的複雜法式編筐和編織技術向1892年的Malle Pique Nique致敬。彩虹漸層色噴繪小牛皮「Pearly珍珠光彩」表面處理工藝的Capucines、Capushell和Twist系列則引進熱帶主題的另一種面貌。
時尚首飾包括首次推出有彩色玻璃珍珠的My LV Pearl系列，其他珠寶則裝飾洋溢夏日海島風情的白色玻璃珍珠。夏日必備的帽子推出Monogram牛仔流蘇漁夫帽和鴨舌帽、棕櫚編織巴拿馬帽以及LV Tiles鉤編帽等多種款式，太陽眼鏡則有變化多端的My LV Chain Round鏡框。珊瑚色調的Monogram Tiles手工衝浪板以高級玻璃纖維和樹脂材質製作，中央有木製龍骨，則是本季最極致的收藏品。
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