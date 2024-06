LV By the Pool最有度假感的Monogram來了！衝浪板帥翻

夏日的腳步將近,路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)以全新LV By the Pool系列,將對異國旅行的嚮往融入日常生活。系列設計涵蓋女裝、包包配件、時尚首飾、餐具禮品等,採用豐富天然材料與鮮豔色彩,讓休閒的夏日時光散發出悠閒魅力。

本季服飾主打的印花圖案包括重新演繹為細緻瓷磚圖案的Monogram、茂密植物圖案、以及充滿夏日風情的柳條圖案。輕鬆感十足的襯衫是必備單品,可隨意搭配褲裝和裙裝。珊瑚色、桃粉色和加勒比海藍色與優雅的白色和沙色中性色相互襯托。寬鬆與合身的比例交相輝映,滿足白日與夜晚不同場合的穿著需求。

Monogram圖案在OnTheGo、Coussin 和Neverfull等包款上以搶眼的藍色或橙色水彩畫效果呈現,Nano Speedy和 Noe水桶包採用天然的手工編織拉菲草材質製作,柳條和藤編的Capucines系列所採用的複雜法式編筐和編織技術向1892年的Malle Pique Nique致敬。彩虹漸層色噴繪小牛皮「Pearly珍珠光彩」表面處理工藝的Capucines、Capushell和Twist系列則引進熱帶主題的另一種面貌。