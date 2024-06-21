成藥即將漲價！「熱血藥師」許文華呼籲不要有品牌迷思

成藥與指示用藥傳近日將調漲，執業近40年的資深藥師許文華指出，應該是說「又」將調漲，這已經快變成「定期常態」，只是台灣的老百姓好像都只能逆來順受、尤其是某些外商品牌。他呼籲民眾吃進肚子裡的藥物事關健康、安全，千萬不要有「品牌迷思」，反而要重視成分，台灣製藥水準已是世界一流，不要迷信特定猛打廣告宣傳品牌。

得知「普拿疼」可能開第一槍，許文華表示，他從沒有針對特定品牌，但一點也不意外，因為長期以來多是部份外商率先漲價、帶動藥價全面上漲，已經發生不知多少次了。

人稱「熱血藥師」的許文華認為，藥商這樣子「對台灣人很不公道」，目前藥品相關原料有沒有上漲那麼多，大家心知肚明，有些知名國外品牌的成藥原料用的跟台灣的一樣，「一顆幾毛錢成本、你要賣20元，難道是像名牌包那樣、掛了個品牌商標，廣告一直打，獲利就應該那麼高嗎？」

許文華表示，現在很多國外大品牌的成藥與指示用藥、保健營養品是在東南亞生產的，而台灣製藥廠能符合「PICS」（Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme）國際「西藥GMP稽查權責機關」的嚴格審查標準，市面上到處可見專利過期的相同成分藥品，台灣本土在地製造的品質反而更安全可靠。

他說，他最不能接受的是部分國外藥商一直「沒理由」漲價，唯一能想到的原因，就是廣告支出成本上升、為了要增加獲利就漲漲價，希望民眾要有正確觀念，「不是有名的牌子、一直廣告的藥就比較好」。他也舉輝瑞的威而鋼為例，部分外商在藥品專利期過後，就因應市場機制降價，但是有些國外品牌就是看準了台灣人盲目的「品牌忠誠」，買來吃的藥物、營養補充品，好像跟買名牌包來增加光榮感一樣的心態，這樣對健康不一定是好事。