因應日本核處理水入海 「海水氚及生物氚試驗場」啟用

日本福島第一核電廠ALPS含氚處理水去年起排放入海，迄今排放6次，預計持續排放30年。為確保我國海生物食用的輻射安全，國家原子能科技研究院設置「海水氚及生物氚試驗場」，昨舉行揭牌典禮，開啟我國本土海水生物含氚生物累積效應試驗。國原院表示，未來可確認台灣周遭海洋或海水生物是否遭海水中氚的影響，試驗數據可提供我國海產食品輻射安全的參考依據，為漁產食品做安全把關。

國原院指出，為確保我國海生物食用的輻射安全，跨部會整合了核安會、國原院、國海院、氣象署、食藥署、輻射偵測中心、水試所等，執行為期4年的「國家海域放射性物質擴散預警及安全評估應對計畫」，加強全方位海域輻射監測、開發放射性物質海域擴散預報系統、海域生態輻射影響評估、建立跨部會應對流程，扣合守護漁業、確保食安、災防預警、海洋永續等四大主軸，以科學證據確保民眾輻射安全、消除民眾疑慮。

國原院說，國原院化工所於低放射性廢棄物處理廠區域內，設置室內「海水氚及生物氚試驗場」，已於6月5日上午9時將氚核種投入養殖系統內，開始長達一年的海水魚含氚海水養殖試驗，進行海水生物體內無機氚（TFWT）及有機氚（OBT）生物累積效應研究，確認我國本土海水生物生存於含氚海水中的累積代謝參數。

國原院說，透過國原院養殖試驗場，分析在與日本福島電廠排放相同氚濃度的海水養殖條件下，驗證不同國家、不同魚種的氚生物累積效應差異，未來更可透過海水或海生物氚濃度分析，快速評估、確認台灣周遭海洋或海水生物是否遭受海水中氚的影響，更加完善檢測及監控機制。

計畫試驗數據可提供我國海產食品輻射安全的參考依據，針對我國國人常食用的漁產，以實際試驗及分析來確認體內所含輻射量，用科學、調查、實際分析的方式，為國人漁產食品做最安全的把關。