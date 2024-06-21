就愛這味！盤點中部以北必吃酸菜魚 「這幾間」必收藏
集結中部以北超夯酸菜魚，身為吃貨的你，這幾間必收藏！
台北市/中正區
酸菜魚本身料多味美，份量十足，調味恰好，魚肉鮮嫩沒有魚腥味，酸辣感是溫潤順口的，不喜歡吃辣可以點白湯酸辣魚。店內提供熱水、酸梅、洛神花、橙皮，沖泡飲用很解膩。(MENU美食誌Kelly Lee提供)
新北市/永和區
營業到很晚的酸菜魚，主打單人也可以享用！在樂華夜市附近，價格親民。推薦金湯系列，湯頭濃郁，酸辣感恰好，很開胃，魚肉鮮嫩，份量很夠，配料也很多樣！(MENU美食誌Grace提供)
台中市/南屯區
號稱酸菜魚名店！份量很大，酸菜非常美味，口感豐富，辣度很順口，特別推薦他們的沙漏魚皮酥，吃起來有如炸蝦片般酥脆感，不會有魚片軟爛口感！服務上菜速度很快(MENU美食誌Ken Wu提供)
台北市/大安區
必點酸菜魚，份量十足，選用鱸魚，魚肉鮮嫩多汁，湯頭調味適中，酸辣感溫潤，酸辣程度都可以調，基本配料都有，魚片很入味下飯。(MENU美食誌An An Yu提供)
桃園市/中壢區
這間有水煮川味及酸菜川味，喜愛麻辣帶勁推薦水煮川味，平常吃中辣以下推薦點酸菜川味，魚肉軟嫩，超入味！另外還有附熱果茶解辣。超級搭!(MENU美食誌光太郎提供)
台北市/大安區
魚肉選用烏鯉魚片，肉質鮮美滑嫩沒有腥味，酸菜魚鍋辣度為中辣無法調整，但可以加高湯，內用還有提供洛神茶解辣，整體還不錯！超級搭!(MENU美食誌Rainie倩提供)
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