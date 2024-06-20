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高基期阻力趨緩 SOGO看好精品新品加持業績回溫

中央社／ 台北20日電
SOGO表示，今年因比較基期高，前5月扣掉精品以外，約微幅成長1%、2%，確實較為辛苦，但下半年在精品高達6成秋季新品加持，以及黃金珠寶、高單價保養品熱銷帶動下，預期年中慶業績成長增3%，達新台幣19.8億元。圖／聯合報系資料照片
SOGO表示，今年因比較基期高，前5月扣掉精品以外，約微幅成長1%、2%，確實較為辛苦，但下半年在精品高達6成秋季新品加持，以及黃金珠寶、高單價保養品熱銷帶動下，預期年中慶業績成長增3%，達新台幣19.8億元。圖／聯合報系資料照片

百貨業者今年面臨高基期挑戰，遠東SOGO表示，國際精品受出國潮影響，業績成長力道受阻，但扣除精品，前5月業績仍微幅成長1%、2%，預期下半年精品新品加持下，業績將逐漸回溫，年中慶力拚成長3%。

SOGO今天舉行年中慶記者會，SOGO表示，今年因比較基期高，前5月扣掉精品以外，約微幅成長1%、2%，確實較為辛苦，但下半年在精品高達6成秋季新品加持，以及黃金珠寶、高單價保養品熱銷帶動下，預期年中慶業績成長增3%，達新台幣19.8億元。

SOGO復興店精品營收占比達5成，復興店主管指出，國際精品業績連3年倍數成長，最高峰發生在去年5月，後來受出國潮影響，削弱成長力道，但觀察到今年6月有明顯回溫，其中精品「四大天王」中的3大品牌業績皆已回正，預期下半年有望持續向上「攀回高峰」。

復興店去年底啟動3.0三階段升級計畫，SOGO表示，目前4、5樓已改裝完畢，替各品牌帶來女裝新客，且早秋新品達60%以上，可刺激業績向上。

SOGO天母店表示，儘管今年百貨較為辛苦，天母店因改裝有成、成功吸引新客，上半年業績仍成長3%；另一方面，先前電費調漲「大家有感」，預期節電家電將再衝一波買氣。

SOGO 年中慶

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