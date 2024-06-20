吃冰消暑！全聯、愛買量販推優惠 異國風、甜點系、榴槤冰一次滿足

最近天氣熱到一出門就彷彿要融化，隨時都想來點冰品、飲料消暑。「全聯冰友會」第2波開跑，比利時、日本冰接棒，即日起至6月27日網羅比利時品牌MAGNUM，日本人氣品牌森永、LOTTE，甜點名店法朋聯名款雪派，還有超新奇榴槤冰大福，全方位滿足冰友們嚐鮮味蕾。

活動期間全店冰品單筆每滿199元，現折15元（可累折）；線上小時達單筆每滿199元贈150福利點（可累贈）：分批取單筆每滿199元贈100福利點（可累贈）。進口話題發燒新品比利時品牌「MAGNUM Mini奢華雪糕組6入」，內含3種口味，6月27日前單盒特價279元，2盒499元，全台限量15,000盒獨家販售。同樣是輕奢甜品系新冰「阿奇儂x法朋脆雪派」量身打造「香柚檸檬奶霜」、「繽紛草莓莓果」2種口味，冰淇淋及雪貝融合濃郁與酸甜雙重口感，搭配獨特日式餅皮，6月27日前單盒特價55元，任2盒99元。

日系品牌也推出多款新品，全聯獨家「森永夾心三明治香草冰淇淋」7月11日前每盒96元、「LOTTE可爾必思冰棒家庭號10入」酸酸甜甜帶有可爾必思香氣，小包裝最適合輕鬆消暑無負擔享受，6月27日前每盒特價139元。

喜歡整桶大口嗑的民眾，阿奇儂與名店「蜷尾家」聯名推出的水果口味雪貝系列冰淇淋，「雙重莓果雪貝/熱帶水果雪貝295g」6月27日前119元買1送1，平均每桶只要59.5元。哈根達斯全系列品脫同步特價，473ml單桶特價299元，2桶548元，平均每桶只要274元，搭配活動機制買2桶還可再折30元，等於每桶只要259元。桶裝冰搭配全聯獨家推出「阿奇儂甜筒餅巧克力/牛奶風味6入」或是「阿奇儂最中魚摩納餅8入」，每盒只要39元，在家輕鬆消暑。

愛買量販即日起至7月2日「夏季瘋」檔期，祭出800款夏季清涼商品促銷，包含冰品、飲料、戲水用品、防曬週邊商品、空調、風扇等，還有夏季輕食、涮嘴下酒菜優惠，精選177款夏季好物通通買1送1。