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結合日本職人精神 忍波本調和威士忌全台限量600瓶

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「忍SHINOBU 波本調和威士忌．水楢桶熟成」以精選美國波本威士忌與忍調和威士忌進行勾兌，並經過日本水楢桶過桶熟成。圖／信濃川提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「忍SHINOBU 波本調和威士忌．水楢桶熟成」以精選美國波本威士忌與忍調和威士忌進行勾兌，並經過日本水楢桶過桶熟成。圖／信濃川提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

座落於日本新潟地區的忍（SHINOBU）蒸餾所，在2017年獲得新潟地區的首張威士忌執照，多年來致力於以日本武士道精神的堅毅態度，將日本職人精神與創新技藝相結合，以匠心精神製造出高品質的威士忌酒款。今年推出小批次系列首款「忍SHINOBU波本調和威士忌．水楢桶熟成」，秉持著職人精神對風味細節的極致追求及挑戰，也代表忍蒸餾所在威士忌製造的一個重要里程碑。

「忍SHINOBU波本調和威士忌．水楢桶熟成」以精選的美國波本威士忌與忍調和威士忌進行勾兌，並經過日本水楢桶過桶熟成，使酒體增添了豐富的層次與深度，呈現出獨特且令人難忘的口感，酒精濃度40%，全台限量600瓶，建議售價990元。

新酒款的酒體散發著豐富濃郁的奶油焦糖、熱帶椰子糖和深沉的木質香氣。口感豐厚滑順，展現了波本威士忌特有的甜美，伴隨著香草風味和細緻的木質風味縈繞。結尾悠長且平衡，帶有水楢木和來自波本威士忌的香草風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「忍SHINOBU波本調和威士忌．水楢桶熟成」建議售價990元，全台限量600瓶。圖／信濃川提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「忍SHINOBU波本調和威士忌．水楢桶熟成」建議售價990元，全台限量600瓶。圖／信濃川提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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